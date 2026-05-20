Mulher é encontrada morta em avançado estado de decomposição em Bragança

O corpo de uma mulher foi localizado na manhã desta quarta-feira (20) em uma área de mata na zona rural do município de Bragança, no nordeste do Pará. O cadáver da vítima, que ainda não havia sido identificada, estava em avançado estado de decomposição.

De acordo com informações preliminares, o cadáver foi encontrado por moradores. Os indícios no local apontam que a mulher pode ter permanecido na área de mata por vários dias antes de ser encontrada. Não há detalhes se o corpo apresentava algum sinal de violência.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência e isolaram a área para o início dos procedimentos periciais. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para realizar a remoção do corpo, que deverá ser encaminhado para Castanhal.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte e trabalha na identificação da vítima. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou possíveis causas do óbito.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.