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Polícia

Motociclista morre após perder controle da moto na BR-308, em Viseu

A vítima, identificada apnas como Geovane, chegou a ser levado para a UPA de Viseu, mas não resistiu aos ferimentos

O Liberal
fonte

Vítima teve ferimentos graves após o acidente (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um motociclista identificado apenas como Geovane morreu no fim da tarde desta terça-feira (19), após sofrer um acidente na rodovia BR-308, nas proximidades da Vila Jussaral, em Viseu, no nordeste do Pará. Ele trabalhava como técnico em uma empresa de internet e trafegava pela rodovia quando perdeu o controle da moto.

Com a queda, Geovane bateu a cabeça no asfalto e sofreu ferimentos graves. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a vítima caída e ensanguentada logo após o acidente. A motocicleta ficou destruída devido ao impacto.

Moradores da área relataram ter ouvido o barulho da colisão. Ao chegarem ao local, encontraram o motociclista ainda consciente, mas bastante ferido.

Geovane foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Viseu, mas não resistiu aos ferimentos. Ele morava em Capitão Poço.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.

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