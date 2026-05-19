Motociclista morre após perder controle da moto na BR-308, em Viseu

Um motociclista identificado apenas como Geovane morreu no fim da tarde desta terça-feira (19), após sofrer um acidente na rodovia BR-308, nas proximidades da Vila Jussaral, em Viseu, no nordeste do Pará. Ele trabalhava como técnico em uma empresa de internet e trafegava pela rodovia quando perdeu o controle da moto.

Com a queda, Geovane bateu a cabeça no asfalto e sofreu ferimentos graves. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a vítima caída e ensanguentada logo após o acidente. A motocicleta ficou destruída devido ao impacto.

Moradores da área relataram ter ouvido o barulho da colisão. Ao chegarem ao local, encontraram o motociclista ainda consciente, mas bastante ferido.

Geovane foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Viseu, mas não resistiu aos ferimentos. Ele morava em Capitão Poço.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.