Colisão entre motos mata duas pessoas em Curionópolis

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um grave sinistro de trânsito, registrado na madrugada de sábado (9), na PA-275, em Curionópolis, no sudeste do Pará. O acidente, que até o momento não se sabe como aconteceu, envolveu duas motocicletas. As informações são do Portal Pebão.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados ao caso. No local do acidente, foi constatado a morte de duas pessoas. Até o momento, as vítimas não foram identificadas. Os dois veículos ficaram completamente destruídos com a colisão.

Marcos de Abreu Costa, de 27 anos, foi um dos feridos. Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital Municipal. Até sábado, ele aguardava transferência para uma unidade mais equipada.

Daniel Silva Sousa, de 28 anos, foi quem teve menos danos. Ele saiu consciente do local do sinistro, com apenas escoriações pelo corpo.

Os dois corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.