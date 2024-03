Bebê de um ano e 11 meses morre em acidente envolvendo carreta, na PA-150

Um menino de um ano e 11 meses morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada de domingo (3), na rodovia estadual PA-150, em Goianésia do Pará, sudeste do Estado. Segundo os relatos iniciais, o pai da criança, que conduzia uma carreta bitrem carregada com carvão vegetal, teria perdido o controle do veículo e tombado às margens da pista. A mãe do menino, que também estava no veículo, sofreu ferimentos, mas está bem.

VEJA MAIS

As duas vítimas, que eram pais da criança, foram identificadas como Lielson dos Santos Silva e Valeria Silva Santos. O menino que morreu se chamava João Lucas Silva Santos. Conforme o apurado no local, Lielson estava levando a carga para o município de Marabá quando o acidente aconteceu. A carreta saiu da estrada e caiu em uma ribanceira às margens da via.

Os ocupantes do veículo estavam na cabine do motorista. O bebê ainda teria resistido por alguns minutos, mas morreu ainda no local antes da chegada do socorro. Outros condutores que passavam pela área auxiliaram as vítimas logo após o acidente. Eles acionaram a ambulância que levou Valéria para o Hospital Municipal de Goianésia do Pará, pois ela estava com fratura exposta na perna esquerda. Lielson sofreu escoriações leves.

A ocorrência foi atendida por policiais militares de Goianésia do Pará, que prestaram apoio à equipe do SAMU. A Polícia Civil do Pará e Científica estiveram na área para as providências legais necessárias. Em nota, a informou que "equipes da Delegacia de Goianésia do Pará apuram o acidente de trânsito com morte de uma criança de um ano e onze meses, registrado na madrugada de domingo (3), na rodovia estadual PA-150". O condutor, pai do menor e mãe, tiveram leves escoriações. Perícias foram solicitadas.