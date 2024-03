Acidente envolvendo moto, dois carros e uma caçamba é registrado na BR-316, em Ananindeua

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta, dois carros de passeio e uma caçamba ocorreu na manhã desta segunda-feira (4), na BR-316, em Ananindeua. Conforme as informações iniciais, o sinistro ocorreu por volta de 8h50, quando os veículos se ‘engavetaram’ na via, em um trecho próximo a entrada do bairro Águas Lindas. A área sentido Ananindeua - Belém está parcialmente interditada e um grande congestionamento se formou no local.

De acordo com o Centro Integrado de Operações (CIOp), apesar da seriedade do acidente, não houve óbitos. Equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) foram acionadas, assim como uma ambulância do Samu. O motociclista envolvido no caso recebeu os primeiros socorros ainda na pista e depois foi levado para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Os demais condutores dos outros veículos também permaneceram no local até a chegada das autoridades de trânsito.