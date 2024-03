Duas pessoas morrem em acidente envolvendo uma motocicleta em Belém

Um casal morreu, na manhã deste sábado (02), ao se envolver em um acidente de trânsito na rodovia Arthur Bernardes, próximo à entrada do Tapanã. Conforme as primeiras informações, repassadas pela polícia, as vítimas estavam em uma motocicleta e foram atropeladas por uma carreta. O condutor da moto foi identificado como Mateus Lima Mello e a passageira, somente pelo prenome Caroline.

Segundo os relatos de testemunhas, era por volta de 9h30 quando as vítimas seguiam próximas a rotatória, sentido Belém - Icoaraci, quando tudo ocorreu. O condutor da motocicleta tentou fazer uma ultrapassagem mas teria se desequilibrado e acabou caindo para baixo da carreta, ocasionando a morte das duas vítimas.

A Polícia Militar esteve no local e conversou com o condutor da carreta, que não teve o nome revelado, que permaneceu no local. Ele informou que lamenta a situação e disse às autoridades que o condutor da moto de cor vermelha teria tentado ultrapassar o caminhão de grande porte fazendo uma manobra proibida e perigosa, pela direita. O homem ainda apontou algumas testemunhas que poderiam confirmar a versão dele. O homem ainda falou com a Polícia Civil e foi levado para a delegacia, para prestar esclarecimentos formalmente.

A Polícia Científica esteve na área realizando a perícia. Os corpos das vítimas ficaram próximos à motocicleta. Uma delas teve a cabeça esmagada pela roda da carreta. A outra também apresentava vários ferimentos pelo corpo. Parte da pista teve que ser bloqueada para a realização dos trabalhos periciais. O Centro Integrado de Operações, o CIOp, confirmou que o condutor da moto, Mateus Lima Mello, era militar da aeronáutica.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Seccional de Icoaraci. O condutor da carreta foi ouvido e liberado. Perícias foram solicitadas para ajudar a esclarecer o caso.