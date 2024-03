Homem e adolescente são encontrados mortos com sinais de violência, no Outeiro

Um homem e um adolescente, de 17 anos, foram encontrados mortos na manhã deste sábado (2), na passagem Nova República, no bairro Água Boa, no distrito do Outeiro, grande Belém. Conforme as informações iniciais, as vítimas estavam em uma área de mata e foram encontradas por moradores que passavam pelo local. Uma das vítimas estava com as mãos amarradas e com um fio no pescoço. O segundo, também estava jogado no matagal, próximo ao primeiro corpo. O maior de idade foi identificado como Heron Natan Oliveira, de 22 anos.

VEJA MAIS

Segundo o que foi informado pelo 26º BPM, responsável pela área, as equipes foram acionadas via Ciop por volta de 8h30 após populares relatarem sobre os corpos. Ao chegarem no local, que é uma área de mata, os agentes constataram a veracidade e fizeram o acionamento da Polícia Civil e Científica. As duas vítimas apresentavam sinais de agressão e estavam com as roupas rasgadas, mas nenhum outro vestígio teria sido encontrado.

Moradores disseram que as mortes estariam ligadas ao chamado ‘tribunal do crime’, mas não relataram nenhuma informação sobre as identidades dos autores dos homicídios. A população ainda relatou que um dos homens era conhecido na área e que teria sido preso anteriormente por envolvimento nos crimes de tráfico, roubo e lesão corporal.

Apesar dos relatos, todas as informações repassadas e provas coletadas no local serão investigadas. Em nota, a Polícia Civil informa que a Divisão de Homicídios de Icoaraci apura os crimes. Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação. Informações que ajudem a polícia a esclarecer o caso podem ser repassadas pelo 181 ou pelo Whatsapp (91) 98115-9181.