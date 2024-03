Homem é morto a tiros na frente de casa na Marambaia; polícia faz buscas pelo suspeito do crime

Uma guarnição que fazia ronda às proximidades do canal Água Cristal com a rua da Mata, no bairro da Marambaia, em Belém, na noite desta quinta-feira (29), foi acionada por uma mulher que pediu ajuda afirmando que seu companheiro havia sido morto a tiros. A vítima é José Luiz Ferreira Júnior.

O crime ocorreu em frente à casa onde morava a vítima, na rua Simão Jatene, para onde a guarnição da Polícia Militar se deslocou e constatou a veracidade da​s informações repassadas pela mulher. José Luiz foi atingido por cinco tiros: dois na cabeça, um em cada braço e um no peito.

VEJA MAIS

Os próprios familiares de José Luiz tentaram socorrê-lo, colocando-o em um carro particular e levando-o até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Marambaia. Mas, ao chegar no local, foi constatado que ele já estava sem vida.

Guarnições da Polícia Militar fazem buscas na tentativa de localizar o autor do crime. Segundo a polícia, trata-se de um homem magro, negro e alto. O suspeito vestia uma camisa amarela e usava boné no momento do crime. A polícia não detalhou se o assassino estava a pé ou em algum veículo.

Também não há confirmação sobre o que pode ter motivado o crime. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar e esclarecer todos os detalhes acerca do homicídio.