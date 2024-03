​Madeireiro é socorrido, mas não resiste a ataque a tiros no bairro do Tapanã, em Belém

Um homem identificado como Flauri dos Santos Sales Júnior, que seria madeireiro, foi alvo de um ataque a tiros na tarde desta quinta-feira (29), em frente a um condomínio na avenida Padre Bruno Sechi, no bairro do Tapanã, em Belém. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima dirigia uma caminhonete, quando foi surpreendida pelos atiradores, não identificados. Flauri ​estava sozinho dentro do veículo.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde morreu horas depois de dar entrada. A informação foi confirmada, em nota, pela Polícia Civil. “A Polícia Civil informa que o homicídio é investigado pela Divisão de Homicídios, que trabalha para identificar os envolvidos no crime”, comunicou.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a vítima sendo socorrida pelo serviço de urgência. “Saiu muito crivado de bala. Crivaram ele de bala lá dentro [da caminhonete]”, disse um homem, enquanto narrava a cena. Ainda por meio dos registros que circulam em grupos de troca de mensagens, é possível perceber que o veículo foi cercado pelas duas laterais. Não há confirmação sobre quant​os criminosos participaram da ação.

Pela lateral do motorista, havia pelo menos 15 marcas de tiros na lataria da caminhonete. Também na direção do motorista, a vidraça foi totalmente destruída pelos disparos. A Polícia Científica do Pará foi acionada para realizar a perícia no veículo e no local do crime, com objetivo de esclarecer a dinâmica dos fatos e coletar vestígios que levem à identificação dos autores do homicídio.

Em uma rápida busca pelo site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), a reportagem de O Liberal conseguiu levantar informações de que Flauri já foi réu em alguns processos por crimes ambientais e contra o Sistema Nacional de Armas. Os documentos públicos disponíveis no endereço eletrônico do TJPA não detalham os crimes, mas possuem informações de decisões da justiça que determinaram, por exemplo, o pagamento de multas e algumas restrições como forma de pagamento pelos danos causados por Flauri e outras pessoas nos mesmos casos.