Pescador é morto a tiros em feira de Bragança

Um homem identificado apenas pelo prenome de Rafael foi morto a tiros, na madrugada desta quinta-feira (29), na Feira Livre de Bragança, nordeste do Pará. Segundo a polícia, a vítima apresentava, pelo menos, quatro perfurações de arma de fogo pelo corpo.

O caso chegou ao conhecimento do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM) por volta das 3h. Uma guarnição foi acionada para averiguar um possível homicídio cometido nas imediações da feira. Chegando no local, a PM encontrou a vítima morta em cima de uma barraca de madeira, perto da área onde há comercialização de caranguejo.

VEJA MAIS

Moradores reconheceram o cadáver como Rafael. Eles também disseram aos militares que o homem assassinado era pescador e que tinha chegado do trabalho na quarta-feira (28).

A Polícia Civil foi acionada ao caso para iniciar as investigações do crime. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC. Em nota, a instituição informou que equipes da delegacia de Bragança investigam o caso. "A vítima ainda não foi identificada. Perícias foram solicitadas", comunicou.