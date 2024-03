Possível latrocínio é investigado em caso de enfermeiro encontrado morto, em Santarém

A morte cercada de mistério do enfermeiro Helder Colares Neves, que era funcionário do Hemopa, em Santarém, tomou novos rumos na quarta-feira (28). De acordo com o que está sendo apurado pelas autoridades, a vítima, que foi encontrada morta em um banco de praça no último domingo (25/02), pode ter sido alvo do golpe ‘boa noite cinderela’, que levou à morte por ataque cardíaco.

As investigações passaram a apontar os indícios do possível latrocínio após a Polícia Civil tomar conhecimento de imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial que mostram Helder acompanhado de três mulheres horas antes de morrer. Segundo as autoridades, as suspeitas, identificadas como Ana Dayane de Andrade Bentes, Verônica Brito Farias e Neila Patrícia dos Santos, mais conhecida como Pandora, foram presas e uma quarta pessoa é procurada. Os agentes trabalham com a informação de que as suspeitas teriam ‘batizado’ a bebida do enfermeiro quando ele estava em um bar na orla de Santarém.

Conforme o Portal Correio de Carajás, após ingerir a substância química utilizada no golpe conhecido como ‘Boa Noite Cinderela’, Helder teria passado mal e teve um ataque cardíaco. Após a morte do homem, as suspeitas teriam abandonado a vítima deitada no banco em frente à uma loja de departamentos, na praça de do município. As informações apuradas ainda apontam que alguns bens do enfermeiro foram levados, como aparelho celular e relógio.

Inicialmente as informações eram de que a morte teria sido por causas naturais e a família solicitou uma investigação da Polícia Civil que está sob responsabilidade da Delegacia de Repreensão a Roubos (DRE).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Civil e foi informada que equipes da Seccional de Santarém trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.