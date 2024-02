Enfermeiro é encontrado morto em banco de Praça de Santarém

Na manhã deste domingo (25), populares encontraram o corpo de um homem sobre um banco da praça da orla de Santarém, no oeste do Pará. Informações iniciais levam à suspeita de um mal súbito, já que a vítima estava deitada e, ao ser chamada, não respondeu e nem apresentava sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) local foi acionado até o local, na Avenida Tapajós, e os socorristas reconheceram a vítima como sendo Helder Colares Neves, enfermeiro do Hemopa.

Tudo ocorreu logo nas primeiras horas do dia. Os populares relataram para a Polícia Militar que estranharam a maneira como a vítima estava deitada no banco, que fica em frente a uma loja, na área central da cidade. Os populares, assustados, acionaram o Samu por achar que a vítima ainda estava viva, no entanto, os socorristas constataram o óbito. Os agentes ainda afirmaram que não havia sinais de hematomas na vítima, mas o caso será investigado.

Segundo o Portal Santarém, o Samu local informou que está apurando as causas da morte do colaborador. Uma das hipóteses apontadas pelos socorristas que estiveram no local é que Helder pode ter tido um infarto. A Polícia Militar foi chamada até a praça e fez o isolamento da área para que a equipe da Polícia Científica do Pará procedesse à remoção do cadáver. A Superintendência de Polícia Civil do Baixo e Médio Amazonas abriu inquérito para apurar o fato.

Segundo os moradores da área, a morte de Helder Colares Neves comoveu a população, pois ele era uma figura conhecida na região. Helder trabalhava há muitos anos no Hemopa de Santarém.