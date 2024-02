Suspeito de homicídio é preso próximo à rodoviária de Santarém

Um homem, identificado como Ivo Alex Nogueira, foi preso pela Polícia Civil na quarta-feira (21) durante uma ação para dar cumprimento a um mandado de prisão. Conforme os dados policiais, o suspeito foi autuado próximo à rodoviária em Santarém, no Oeste do Pará, após os agentes receberem uma denúncia anônima informando o local onde o investigado estava.

De acordo com os agentes, por volta de 13h, os policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) se deslocaram até uma residência, uma kitnet, que teria sido alugada pelo suspeito para ficar junto com a atual companheira. Além disso, os agentes ainda estavam trabalhando com a hipótese do local estar sendo usado como um ponto de venda de drogas.

Ainda conforme a polícia, quando os agentes chegaram à residência, a companheira de Ivo tentou dificultar a prisão do suspeito o escondendo. Sendo assim, devido a mulher mentir sobre os dados do investigado, ela também foi detida e encaminhada para a delegacia.

O mandado contra Ivo Alex é relacionado a um crime de homicídio que ocorreu em 2017. O casal foi apresentado na 16ª Seccional Urbana de Santarém, onde ficaram à disposição da justiça.