Professor é morto a tiros ao desembarcar em rodoviária de Parauapebas

Um professor chamado de Kaique José Dias Oliveira, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (27) ao desembarcar no Terminal Rodoviário do município de Parauapebas, sudeste do Pará. Conforme as informações preliminares, a vítima estava próxima a um caixa eletrônico quando um homem se aproximou e efetuou vários disparos contra ele. Kaique morreu ainda no local.

Segundo os primeiros relatos, a vítima desceu de uma van, por volta de 1h da madrugada. Ele teria acabado de chegar de Marabá, quando foi surpreendido pelo assassino. Testemunhas disseram que Kaique se direcionou para o caixa, onde pretendia fazer o saque de uma quantia em dinheiro. Não há informações sobre o que poderia ter ocorrido na situação para motivar o homicídio do professor.

A Polícia Militar foi chamada e isolou a área onde a morte ocorreu. Além disso, a Polícia Civil esteve no local realizando os primeiros levantamentos sobre o crime. Logo depois, a Polícia Científica periciou o corpo e fez a remoção. A PC está a frente do caso para elucidar o assassinato.

O crime chocou a população de Marabá e Parauapebas, onde o professor atuava ensinando matemática em uma escola privada. A instituição lamentou a morte do homem.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídio de Parauapebas trabalham para identificar e localizar o envolvido no homicídio.