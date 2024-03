Advogado é assassinado com 11 tiros em frente à OAB no Rio de Janeiro

Um advogado de 42 anos foi assassinado em frente à sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (26). Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o advogado já caído ao chão, após ter sido atingido, aparentemente, por um tiro pelas costas. Os criminosos estavam encapuzados e, como nada foi levado da vítima, a principal hipótese é que o crime tenha sido uma execução.

Rodrigo Marinho Crespo era sócio do escritório Marinho e Lima Advogados, que fica na mesma região e foi fundado em 2015. A banca é especializada em Direito Civil Empresarial, com ênfase em Contratos e Direito Processual Civil. O local do assassinato fica próximo às sedes do Ministério Público e da Defensoria Pública do Rio de Janeiro.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está conduzindo a investigação do caso. A Polícia Militar informou que agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram chamados para atender a uma ocorrência de homicídio. Ao chegarem no local, encontraram a vítima já sem vida, caída no chão, com diversas marcas de tiros. A perícia foi acionada e coletou onze cápsulas de balas no local.