Suspeito de matar servidor do Tribunal de Contas do Estado é preso

O suspeito de matar o servidor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE), Erwin Rodrigues, de 54 anos, foi preso no último domingo (3). O homem de 18 anos, identificado como Hewerton Cavalcante, detido durante a "Operação Legisperitum", foi apontado como o autor dos disparos que vitimaram o advogado no início de novembro.

Erwin foi morto a tiros no dia 11 de novembro deste ano, na saída de um restaurante. O advogado da vítima, Alan Johnny, afirmou que a linha de investigação indicava que o crime podia ter relação com o trabalho exercido pelo servidor, que também era advogado, no interior da Bahia.

Na época, a vítima teria ajuizado uma ação de cobrança de honorários em uma quantia que superava o valor de R$3 milhões na comarca de Feira de Santana. Logo depois disso, em 2022, Erwin sofreu uma tentativa de homicídio semelhante à que ocorreu este ano e tirou sua vida.

"Segundo os familiares, a mesma situação, idêntica, que chamaram o advogado para almoçar também. Ele foi advertido para não ir porque iriam matar ele. Ele não acreditou naquela situação, mas não foi para o restaurante. Agora, ele foi chamado para ir ao restaurante e foi com o motorista dele. Não imaginava que ia acontecer e acabou acontecendo", relatou Alan.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)