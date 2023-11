Servidor do Tribunal de Contas do Estado é assassinado na saída de restaurante

O advogado e servidor do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), Erwin Rommel Godinho Rodrigues, de 54 anos, foi morto a tiros enquanto deixava um restaurante, localizado na Avenida Santos Dumont, zona Centro-Oeste de Manaus, no último sábado (11). A vítima era primo da atual presidente do TCE-AM, Yara Lins.

Segundo as informações da Polícia Militar, Erwin estava em uma reunião no restaurante. Ao sair do local, ele foi surpreendido por um veículo e atingido com seis tiros. O servidor chegou a ser levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos.

O carro com os suspeitos do crime fugiu do local logo em seguida. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs).

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) publicou uma nota de pesar se solidarizando com a família da vítima. Também em nota, a Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-AM) afirmou que vai tomar as medidas cabíveis para investigar a morte do advogado.

Nas redes sociais, o deputado federal Fausto Júnior, filho de Yara Lins, rendeu solidariedades à família e pediu rigor nas investigações.

"Que Deus cuide de todas as coisas e conforte nossos corações neste momento tão doloroso", disse o parlamentar.

