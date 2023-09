Amazonas: Homem morre após ser baleado na cabeça em Manaus

Um homem de 38 anos, identificado como Ivan Araújo, morreu na noite de ontem (24) após ser baleado na cabeça por uma dupla que estava em uma motocicleta. A vítima conversava com um amigo quando foi alvejada no local, no bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste de Manaus (AM).

O homem morreu ainda no local e teve o corpo removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Além da vítima, os disparos também acertaram a perna do amigo que conversava com Ivan e precisou ser levado a um pronto-socorro próximo ao local do crime.

Após efetuarem os disparos, a dupla fugiu na motocicleta e ainda não foi localizada pela polícia. Até o momento, não há informações sobre a possível motivação do crime, investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).