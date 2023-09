Incêndio atinge clínica localizada no bairro Adrianópolis, em Manaus

Um incêndio atingiu uma clínica oftalmológica no bairro Adrianópolis, em Manaus, na manhã de hoje (19). Moradores das proximidades acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), que deslocou a equipe em três viaturas para conter as chamas. Segundo a corporação, não houve registro de feridos.

A nuvem de fumaça vinda do estabelecimento assustou as pessoas que estavam próximas ao local, mas logo foi controlada pela equipe dos bombeiros. Conforme divulgado pelo CBMAM, a análise inicial da equipe apontou que as chamas começaram em uma estrutura de madeira do telhado e atingiram a parte elétrica do local, causando rachaduras nas paredes.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)