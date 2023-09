Pronto Socorro Municipal de Santarém passa por obras de revitalização após incêndio em hospital

O Pronto Socorro Municipal de Santarém está passando por obras de revitalização. A unidade está temporariamente fechada para atendimentos, após incêndio registrado na última terça-feira (12), no setor de obstetrícia do Hospital Municipal Dr. Alberto Sotelo. O prefeito da cidade, Nélio Aguiar, anunciou, na sexta (15), o plano de retomada gradativa do funcionamento da unidade Hospital Municipal. Na tarde deste sábado (16), os colaboradores da unidade se uniram voluntariamente em um mutirão, com o objetivo de acelerar o processo de revitalização do PSM. A previsão era de que as obras de revitalização e reparos fossem concluídos ainda neste sábado (16).

Entres os trabalhos sendo realizado, a força-tarefa, coordenada pela Prefeitura de Santarém, um deles foi a revitalização da rede elétrica, que foi toda refeita, desde a alimentação até os quadros de distribuição, chaves de segurança, cabeamento, tomadas e iluminação. Outro serviço em andamento é a renovação do prédio, onde estão sendo realizados trabalhos de pintura e a instalação de novos materiais hidráulicos, visando garantir o pleno funcionamento das instalações.

Além disso, os trabalhos também contaram com instalação de lâmpadas de emergência, extintores de incêndio, sinalizações e placas de indicação, aprimorando a segurança do local, como forma de um novo plano de combate a incêndio. Assim como a revitalização da mobília, que está passando por um processo de renovação, trazendo mais conforto e funcionalidade para os pacientes e para os trabalhadores da saúde.

Do mesmo modo, estão sendo construídos dois novos banheiros e um star médico, com banheiro, cuja finalização está prevista para o início da próxima semana. O prefeito Nélio Aguiar destacou a importância da cooperação entre as secretarias municipais para superar esse desafio.

"Estamos trabalhando incansavelmente para que o Pronto Socorro Municipal seja reaberto o mais rápido possível, garantindo a segurança e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à nossa população. É um esforço conjunto que demonstra nosso compromisso com a saúde pública", afirmou o prefeito.

Enquanto isso, a população conta com o apoio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e das Unidades Básicas de Saúde, além de parcerias com clínicas particulares, para atender os casos que seriam encaminhados ao PSM e ao HMS.