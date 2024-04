Carro cai de ponte em Moju e motorista é socorrido por moradores da área

Um acidente aconteceu na noite de sábado, 26, no município de Moju, nordeste do Pará. Um carro de passeio caiu durante a travessia da ponte da Congregação, localizada sobre o Rio Ubá, e submergiu nas águas. O motorista conseguiu sobreviver. As informações são do portal Moju News.

VEJA MAIS

De acordo com informações do site do interior, o acidente assustou moradores da área que se mobilizaram para ajudar o motorista. O condutor conseguiu sair do carro sem ferimentos graves devido ao apoio das pessoas.

Segundo testemunhas ouvidas pelo site regional, o veículo teria perdido o controle da direção e por isso caiu da ponte.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota a autoridades em segurança e à prefeitura de Moju sobre o caso, mas até o momento, não houve retorno.