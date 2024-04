VÍDEO: Motociclista morre em acidente com uma carreta e outras motos na BR-316 neste domingo (28)

Um motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu na manhã deste domingo, 28, após se envolver em um acidente no km 180 da BR-316, perímetro do município de Santa Luzia do Pará, no nordeste do Estado. Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atende à ocorrência.

De acordo com informações da PRF, o acidente aconteceu por volta das 5h da manhã, quando colidiram na rodovia uma carreta, carregada com madeira, e outras três motocicletas. Um dos piolotos morreu no local. Os demais envolvidos sobreviveram, mas não tiveram o estado de saúde divulgado.

"Parte da carga de madeira ficou espalhada na pista e o caminhão caiu numa ribanceira", informou a PRF.

Em imagens que circulam nas redes sociais do momento após o acidente, é possível ver grande parte do carregamento da carreta espalhado na BR-316 e saíndo da pista, em direção ao barranco. Também são mostradas as motos envolvidas no acidente: a primeira, de cor vermelha, ficou caída no meio da rodovia, com a roda frontal amassada; a segunda aparece fora da pista, já na área de vegetação, completamente retorcida; e a terceira em pé, próximo ao meio-fio. A carreta aparece no barranco, com a cabine deslocada e amassada.