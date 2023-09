Incêndio é registrado em galpão de Ananindeua nesta terça-feira

Um incêndio foi registrado, nesta terça-feira (19), em um galpão localizado no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. O imóvel está localizado na avenida Mário Covas. A informação foi repassada ao Centro Integrado de Operações (Ciop), que acionou a guarnição do Corpo de Bombeiros.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que as chamas foram rapidamente extintas. Ninguém ficou ferido. Mas a corporação não explicou as circunstâncias do incêndio.