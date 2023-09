Vidraça de shopping estoura durante temporal e causa pânico nos clientes; vídeo

Parte da vidraça de um shopping estourou, nesta quarta-feira (20), durante temporal em Manaus (AM). O momento gerou pânico entre os clientes. Um deles registrou a cena e divulgou nas redes sociais.

As imagens mostram os vidros se desprendendo da estrutura e caindo no chão, gerando uma situação de correria entre os clientes presentes no centro de compras. Não houve feridos.

Em comunicado, a administração do shopping não descartou a possibilidade de que as mudanças abruptas de temperatura tenham contribuído para o incidente. Antes da chegada do temporal, Manaus estava envolta em uma nuvem de fumaça e as temperaturas estavam elevadas.

VEJA MAIS

Nota do Shopping Cidade Leste

O Shopping Cidade Leste esclarece que o incidente ocorreu durante o forte temporal que atingiu Manaus por volta das 11h da quarta-feira (20). Felizmente, a área afetada estava vazia no momento do ocorrido, não causando ferimentos a clientes ou funcionários.

A administração do shopping destacou que conta com uma equipe operacional e um departamento de bombeiros para lidar com emergências e situações de sinistro. As investigações sobre o incidente estão em curso.

O Shopping Cidade Leste, que integra a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), possui uma área de quase 45 mil metros quadrados, abrigando mais de 120 operações comerciais. A administração se coloca à disposição da imprensa e da população para fornecer esclarecimentos adicionais sobre o incidente.