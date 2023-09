Concurso do Censipam oferta 200 vagas com salários de R$ 6,6 mil; confira

Nesta quarta-feira (20), o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) publicou edital de concurso público com oportunidades para Brasília (DF), Manaus (AM), Belém (PA) e Porto Velho (RO). Ao todo são 200 vagas com salários de R$ 6,6 mil, sendo 50 imediatas e as outras 150 destinadas à formação de cadastro reserva.

As 200 vagas são para o cargo de analista em Ciência e Tecnologia Júnior com quatro subáreas distintas. Confira os requisitos:

Analista em Ciência e Tecnologia (área técnica):

Graduação nas áreas de tecnologia da informação, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de telecomunicações ou cursos com pós-graduação na área de tecnologia da informação.

Analista em Ciência e Tecnologia (área administrativa):

Graduação em qualquer curso de nível superior.

Analista em Ciência e Tecnologia (área operacional de meteorologia):

Nível superior no curso de meteorologia.

Analista em Ciência e Tecnologia (área operacional de sensoriamento remoto):

Graduação nas seguintes áreas: biologia, engenharia ambiental, engenharia florestal, engenharia agronômica, engenharia cartográfica, geologia, geografia, ou qualquer curso de nível superior que tenha pós-graduação na área de sensoriamento remoto.

As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial do certame, iniciam no dia 2 de outubro, a partir das 8 da manhã, e encerram às 22 horas do dia 2 de novembro. Além do salário para 40 horas de trabalho semanais, os profissionais classificados receberão auxílio-alimentação e podem receber um acréscimo na remuneração conforme a sua qualificação.

Provas

A avaliação será realizada em duas etapas: objetiva e discursiva, que ocorrerão no dia 19 de novembro. A primeira terá 60 questões sobre noções de língua portuguesa, direito administrativo, constitucional, ética no serviço público e conhecimentos específicos; a segunda fase avaliará os conhecimentos de cada candidato de acordo com área/especialidade, a escrita e o uso das regras dentro da língua portuguesa.

Cronograma

Inscrições: 2 de outubro a 2 de novembro;

Prazo final para o pagamento da taxa de inscrição: 3 de novembro;

Período para solicitar isenção da taxa de inscrição: 2 a 9 de outubro;

Divulgação dos locais de prova: 13 de novembro;

Aplicação das provas: 19 de novembro;

Resultado: 20 de dezembro.