São Paulo: Câmara Municipal de São José dos Campos abre inscrições para concurso; veja as vagas

A Câmara Municipal de São José dos Campos (SP) abriu, nesta terça-feira (20), as inscrições para o novo concurso público, com salários que vão de R$ 6.150,03 a R$ 11.617,35. A prova será realizada no dia 10 de dezembro e os interessados podem se inscrever até vão até às 23h59 de 18 de outubro.

São nove vagas ofertadas para três cargos diferentes. Conforme o edital, três destas exigem ensino médio completo e seis, superior completo. Confira:

(3) Técnico legislativo especializado em Tecnologia da Informação - salário de R$ 6.150,03;

(4) Analista legislativo - salário de R$ 7.380,03;

(2) Assessor jurídico - salário de R$ 11.617,35.

Para as vagas destinadas a candidatos com formação superior, as exigências são: bacharelado em Direito com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (assessor jurídico); graduação em contabilidade, psicologia e arquivista (analista legislativo).

Prova

A avaliação varia conforme o cargo selecionado. Os candidatos ao cargo de analista farão prova objetiva com questões de conhecimentos gerais e específicos e uma redação; os advogados da vaga de assessor jurídico serão submetidos a uma prova prática; os interessados nas vagas de técnico legislativo realizarão apenas a prova objetiva.

Inscrições

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site responsável pelo exame e custam R$67 reais para o nível técnico e R$98 para o superior. Pessoas inscritas no programa CADÚnico têm isenção da taxa.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)