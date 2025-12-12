Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Sespa abre inscrições Processo Seletivo Simplificado com vagas no interior do Pará

As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet

Thaline Silva*
fonte

O processo contempla 11 funções, com salários que variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54 (Igor Mota)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou nesta sexta-feira (12) o edital do 46º Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais que atuarão em Centros Regionais de Saúde, Hospitais Regionais, Hospitais de Pequeno Porte e Usinas da Paz no interior do Pará. Ao todo, são 34 vagas autorizadas, distribuídas entre funções de níveis técnico, superior e especialistas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site sipros.pa.gov.br, entre os dias 16 e 17 de dezembro de 2025.

VEJA MAIS 

image Prefeitura de Novo Repartimento anuncia processo seletivo com salários de até R$ 5 mil; veja detalhe
Inscrições serão presenciais nos dias 9 e 10 de dezembro; seleção é por análise curricular

image Prefeitura de Santarém abre PSS com 629 vagas para nível fundamental; veja como se inscrever
Seleção oferece salários de até R$ 1,5 mil para cargos operacionais e de serviços

Vagas e cargos ofertados

O processo contempla 11 funções, com salários que variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, podendo haver adicionais previstos em lei. Os cargos são:

• Enfermeiro

• Farmacêutico

• Farmacêutico Bioquímico

• Médico

• Médico Veterinário

• Odontólogo

• Administrador

• Contador

• Agente de Controle de Endemias

• Técnico em Higiene Dental

• Técnico em Patologia Clínica

Os requisitos específicos de cada função, assim como a distribuição das vagas e as atribuições, constam nos anexos do edital.

Estrutura do processo seletivo

O PSS será conduzido pela comissão instituída pela Portaria nº 472/2025, que ficará responsável por todas as etapas do certame. A seleção terá duas fases:

 

1. Inscrição, de caráter habilitatório;

2. Análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

 

Todos os resultados e comunicados oficiais serão divulgados no Diário Oficial do Estado e na plataforma do Sipros. Cabe exclusivamente ao candidato acompanhar essas publicações.

Requisitos para participação

Para assumir uma das funções temporárias, os candidatos devem atender a critérios estabelecidos pela Sespa, entre eles:

• Ser brasileiro nato ou naturalizado;

• Ter 18 anos ou mais;

• Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

• Não possuir condenações judiciais ou impedimentos legais;

• Possuir formação compatível com o cargo e registro no conselho profissional correspondente;

• Não ter vínculo proibido com a administração pública, salvo em casos de acumulação permitida.

Também não será permitida a contratação de candidatos que tenham sido desligados de contratos temporários com o Estado nos últimos seis meses, exceto nas hipóteses previstas em lei.

Conforme determina a legislação estadual, 5% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis. Para concorrer nessa modalidade, o candidato deve apresentar laudo médico com o respectivo CID no ato da inscrição.

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas pelo telefone (91) 97400-8745, disponível apenas em horário comercial, das 8h às 17h.

O edital completo, com todas as regras, anexos e cronograma, está disponível no endereço www.sipros.pa.gov.br.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PSS

Sespa
Concurso
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS CONCURSO E EMPREGO

Concurso TJPA

TJPA lança concurso para juiz substituto com 30 vagas e salário inicial de R$ 35,8 mil

Inscrições começam em 8 de dezembro; prova objetiva será aplicada em março de 2026

02.12.25 10h53

CONCURSO

Como será a prova discursiva do CNU 2025? Saiba mais sobre critérios e detalhes

Segunda etapa do concurso está marcada para o dia 7 de dezembro e promete critérios rigorosos para os candidatos

02.12.25 8h51

ÚLTIMOS DIAS

Ministério Público do Pará tem 65 vagas para promotor

Salário inicial para o cargo é de R$ R$ 30.404,42

19.09.22 8h00

PSS

Três processos seletivos no Pará ofertam vagas de emprego em diferentes áreas; confira oportunidades

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet

17.11.25 10h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda