Sespa abre inscrições Processo Seletivo Simplificado com vagas no interior do Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou nesta sexta-feira (12) o edital do 46º Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de profissionais que atuarão em Centros Regionais de Saúde, Hospitais Regionais, Hospitais de Pequeno Porte e Usinas da Paz no interior do Pará. Ao todo, são 34 vagas autorizadas, distribuídas entre funções de níveis técnico, superior e especialistas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site sipros.pa.gov.br, entre os dias 16 e 17 de dezembro de 2025.

Vagas e cargos ofertados

O processo contempla 11 funções, com salários que variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.053,54, podendo haver adicionais previstos em lei. Os cargos são:

• Enfermeiro

• Farmacêutico

• Farmacêutico Bioquímico

• Médico

• Médico Veterinário

• Odontólogo

• Administrador

• Contador

• Agente de Controle de Endemias

• Técnico em Higiene Dental

• Técnico em Patologia Clínica

Os requisitos específicos de cada função, assim como a distribuição das vagas e as atribuições, constam nos anexos do edital.

Estrutura do processo seletivo

O PSS será conduzido pela comissão instituída pela Portaria nº 472/2025, que ficará responsável por todas as etapas do certame. A seleção terá duas fases:

1. Inscrição, de caráter habilitatório;

2. Análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

Todos os resultados e comunicados oficiais serão divulgados no Diário Oficial do Estado e na plataforma do Sipros. Cabe exclusivamente ao candidato acompanhar essas publicações.

Requisitos para participação

Para assumir uma das funções temporárias, os candidatos devem atender a critérios estabelecidos pela Sespa, entre eles:

• Ser brasileiro nato ou naturalizado;

• Ter 18 anos ou mais;

• Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

• Não possuir condenações judiciais ou impedimentos legais;

• Possuir formação compatível com o cargo e registro no conselho profissional correspondente;

• Não ter vínculo proibido com a administração pública, salvo em casos de acumulação permitida.

Também não será permitida a contratação de candidatos que tenham sido desligados de contratos temporários com o Estado nos últimos seis meses, exceto nas hipóteses previstas em lei.

Conforme determina a legislação estadual, 5% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis. Para concorrer nessa modalidade, o candidato deve apresentar laudo médico com o respectivo CID no ato da inscrição.

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas pelo telefone (91) 97400-8745, disponível apenas em horário comercial, das 8h às 17h.

O edital completo, com todas as regras, anexos e cronograma, está disponível no endereço www.sipros.pa.gov.br.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia