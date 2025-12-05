Prefeitura de Santarém abre PSS com 629 vagas para nível fundamental; veja como se inscrever

A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) Nº 001/2025, oferecendo 629 vagas para contratação temporária. As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino fundamental incompleto, em diferentes áreas de atuação. O salário base ofertado é de R$ 1.518,00.

As inscrições iniciaram na última quarta-feira (3) e seguem até o dia 8 de dezembro, devendo ser realizadas exclusivamente pela internet no site oficial do processo seletivo.

Vagas disponíveis

O certame oferece vagas para funções operacionais, de limpeza pública, serviços de construção e condução de máquinas pesadas. Entre os cargos disponíveis estão:

Agente Operacional de Conservação – 75 vagas

Coveiro – 6 vagas

Garçom – 3 vagas

Agente de Serviços Gerais – 50 vagas

Vigilante Patrimonial – 105 vagas

Agente de Limpeza Pública – 144 vagas

Motorista – 40 vagas

Apontador – 15 vagas

Borracheiro – 6 vagas

Operador de máquinas leves como roçadeira e motosserra – 25 vagas

Operador de caçamba – 29 vagas

Operador de trator de esteira – 6 vagas

Operador de retroescavadeira – 10 vagas

Operador de patrol – 3 vagas

Operador de pá carregadeira – 3 vagas

Carpinteiro – 10 vagas

Pedreiro – 20 vagas

Soldador – 3 vagas

Eletricista – 13 vagas

Pintor – 13 vagas

CONFIRA AQUI O EDITAL DO PSS Nº 001/2025,

Requisitos para participar

Os candidatos devem possuir:

Ensino fundamental (completo ou incompleto, conforme o cargo)

Idade mínima de 18 anos

Documento de escolaridade (diploma, certificado ou histórico)

Carteira Nacional de Habilitação — para vagas que exigem

Curso de capacitação — quando solicitado pelo cargo

Pontuação por experiência profissional e cursos complementares

Inscrições para o PSS de Santarém

A inscrição confirma ciência e concordância com todas as normas previstas no edital. O cadastro deve ser realizado no endereço: pss2025semad.santarem.pa.gov.br.

⏰ Prazo: de 3 a 8 de dezembro de 2025

Os candidatos devem preencher o formulário, anexar os documentos solicitados e acompanhar o cronograma por meio do site.