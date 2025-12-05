Capa Jornal Amazônia
Prefeitura de Santarém abre PSS com 629 vagas para nível fundamental; veja como se inscrever

Seleção oferece salários de até R$ 1,5 mil para cargos operacionais e de serviços

Hannah Franco
fonte

Prefeitura de Santarém lança PSS com 629 vagas e salário de R$ 1,5 mil (Divulgação/Agência Santarém)

A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) Nº 001/2025, oferecendo 629 vagas para contratação temporária. As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino fundamental incompleto, em diferentes áreas de atuação. O salário base ofertado é de R$ 1.518,00.

As inscrições iniciaram na última quarta-feira (3) e seguem até o dia 8 de dezembro, devendo ser realizadas exclusivamente pela internet no site oficial do processo seletivo.

Vagas disponíveis

O certame oferece vagas para funções operacionais, de limpeza pública, serviços de construção e condução de máquinas pesadas. Entre os cargos disponíveis estão:

  • Agente Operacional de Conservação – 75 vagas
  • Coveiro – 6 vagas
  • Garçom – 3 vagas
  • Agente de Serviços Gerais – 50 vagas
  • Vigilante Patrimonial – 105 vagas
  • Agente de Limpeza Pública – 144 vagas
  • Motorista – 40 vagas
  • Apontador – 15 vagas
  • Borracheiro – 6 vagas
  • Operador de máquinas leves como roçadeira e motosserra – 25 vagas
  • Operador de caçamba – 29 vagas
  • Operador de trator de esteira – 6 vagas
  • Operador de retroescavadeira – 10 vagas
  • Operador de patrol – 3 vagas
  • Operador de pá carregadeira – 3 vagas
  • Carpinteiro – 10 vagas
  • Pedreiro – 20 vagas
  • Soldador – 3 vagas
  • Eletricista – 13 vagas
  • Pintor – 13 vagas

CONFIRA AQUI O EDITAL DO PSS Nº 001/2025,

Requisitos para participar

Os candidatos devem possuir:

  • Ensino fundamental (completo ou incompleto, conforme o cargo)
  • Idade mínima de 18 anos
  • Documento de escolaridade (diploma, certificado ou histórico)
  • Carteira Nacional de Habilitação — para vagas que exigem
  • Curso de capacitação — quando solicitado pelo cargo
  • Pontuação por experiência profissional e cursos complementares

Inscrições para o PSS de Santarém

A inscrição confirma ciência e concordância com todas as normas previstas no edital. O cadastro deve ser realizado no endereço: pss2025semad.santarem.pa.gov.br.

⏰ Prazo: de 3 a 8 de dezembro de 2025

Os candidatos devem preencher o formulário, anexar os documentos solicitados e acompanhar o cronograma por meio do site.

Palavras-chave

processo seletivo

santarém
Pará
.
