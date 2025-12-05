Prefeitura de Santarém abre PSS com 629 vagas para nível fundamental; veja como se inscrever
Seleção oferece salários de até R$ 1,5 mil para cargos operacionais e de serviços
A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) Nº 001/2025, oferecendo 629 vagas para contratação temporária. As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino fundamental incompleto, em diferentes áreas de atuação. O salário base ofertado é de R$ 1.518,00.
As inscrições iniciaram na última quarta-feira (3) e seguem até o dia 8 de dezembro, devendo ser realizadas exclusivamente pela internet no site oficial do processo seletivo.
Vagas disponíveis
O certame oferece vagas para funções operacionais, de limpeza pública, serviços de construção e condução de máquinas pesadas. Entre os cargos disponíveis estão:
- Agente Operacional de Conservação – 75 vagas
- Coveiro – 6 vagas
- Garçom – 3 vagas
- Agente de Serviços Gerais – 50 vagas
- Vigilante Patrimonial – 105 vagas
- Agente de Limpeza Pública – 144 vagas
- Motorista – 40 vagas
- Apontador – 15 vagas
- Borracheiro – 6 vagas
- Operador de máquinas leves como roçadeira e motosserra – 25 vagas
- Operador de caçamba – 29 vagas
- Operador de trator de esteira – 6 vagas
- Operador de retroescavadeira – 10 vagas
- Operador de patrol – 3 vagas
- Operador de pá carregadeira – 3 vagas
- Carpinteiro – 10 vagas
- Pedreiro – 20 vagas
- Soldador – 3 vagas
- Eletricista – 13 vagas
- Pintor – 13 vagas
CONFIRA AQUI O EDITAL DO PSS Nº 001/2025,
Requisitos para participar
Os candidatos devem possuir:
- Ensino fundamental (completo ou incompleto, conforme o cargo)
- Idade mínima de 18 anos
- Documento de escolaridade (diploma, certificado ou histórico)
- Carteira Nacional de Habilitação — para vagas que exigem
- Curso de capacitação — quando solicitado pelo cargo
- Pontuação por experiência profissional e cursos complementares
Inscrições para o PSS de Santarém
A inscrição confirma ciência e concordância com todas as normas previstas no edital. O cadastro deve ser realizado no endereço: pss2025semad.santarem.pa.gov.br.
⏰ Prazo: de 3 a 8 de dezembro de 2025
Os candidatos devem preencher o formulário, anexar os documentos solicitados e acompanhar o cronograma por meio do site.
