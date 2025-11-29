Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Prefeita de Oeiras do Pará é filmada em briga com mulher durante ação e se pronuncia nas redes

Vídeos que circulam nas redes mostram Gilma Ribeiro (PP) desferindo tapa; gestora se pronunciou e afirmou que tentava proteger equipe de ameaças

O Liberal
fonte

Vídeo que mostra a confusão começou a circular na sexta (28); posicionamento da gestora municipal foi publicado na tarde deste sábado (29) (Reprodução / redes sociais)

Vídeos registrados durante uma ação de cidadania em Oeiras do Pará, no nordeste do Estado, ganharam repercussão nas redes sociais neste final de semana. As imagens mostram a prefeita Gilma Ribeiro (PP) envolvida em uma confusão corporal com uma mulher que aguardava atendimento. O caso ocorreu na última sexta-feira (28), durante um mutirão para emissão de carteiras de identidade (RG).

Nas gravações, é possível ver o momento em que a gestora discute com uma moradora. Segundo relatos de testemunhas no local, a mulher questionava a organização das filas e a distribuição de senhas, alegando estar no local desde as 7h. A discussão evolui rapidamente para empurrões e, em determinado momento, as imagens mostram a prefeita desferindo um tapa na mulher, intensificando o tumulto.

Policiais militares que faziam a segurança do evento precisaram intervir para separar a briga. Em um dos vídeos, Gilma Ribeiro aparece exaltada, cobrando uma ação mais enérgica da Polícia Militar e, logo em seguida, pedindo que os agentes se retirassem, o que gerou mais confusão entre os presentes. Há relatos de moradores de que a gestora teria ordenado a prisão da envolvida, mas a informação não foi confirmada oficialmente pelas autoridades de segurança.

Prefeita alega defesa de servidores e desacato

Na tarde deste sábado (29), a prefeita Gilma Ribeiro utilizou sua conta oficial no Instagram para se pronunciar sobre o ocorrido. No vídeo, ela não nega o confronto, mas justifica sua atitude como uma reação ao comportamento de duas mulheres que, segundo ela, estariam ameaçando os servidores da Polícia Civil enviados para realizar o serviço.

A gestora explicou que o município recebeu uma equipe itinerante do governo do Estado para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento essencial para que pescadores acessem o seguro defeso a partir de 2026. Segundo Gilma, a demanda reprimida na cidade é de 10 mil pessoas, mas a capacidade de atendimento da equipe é limitada.

"Um dos servidores estava aflito, angustiado e com medo. Tinha pessoas lá dentro da quadra que estavam ameaçando eles, dizendo: 'Se tu não me der senha, tu não vai sair daqui'. Ele veio aqui comigo e me pediu ajuda", afirmou a prefeita.

Gilma Ribeiro classificou o episódio como "triste" e "vergonhoso", atribuindo a confusão a duas mulheres que, segundo ela, queriam atendimento privilegiado "na pressão".

"Uma dessas cidadãs não queria ouvir nada e partiu para a agressão para cima de mim. Eu sou autoridade dentro desse município e nós não vamos admitir de forma alguma que pessoas que não têm comportamento, pessoas impacientes, achem que são estrelas. Eu não vou admitir nenhum tipo de repressão e nenhuma gracinha", acrescentou a gestora no vídeo publicado.

A prefeita finalizou afirmando que as mulheres envolvidas na confusão saíram do local e que o atendimento seguiu a ordem de prioridade. A ação de emissão de documentos deve continuar no município pelos próximos dias.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

oeiras do pará

gilma ribeiro

prefeita

vídeo

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

POLÍCIA

Soldado do Corpo de Bombeiros do Tocantins morre após colisão entre carro e carreta no Pará

Nas redes sociais, o Corpo de Bombeiros do Tocantins confirmou a morte do militar e lamentou a morte dele

29.11.25 12h27

IMPASSE

Prefeito de Parauapebas gasta R$ 1,5 milhão em obra de ponte que nunca existiu, denunciam vereadores

A denúncia, apresentada pela bancada de oposição da Câmara Municipal, resultou em um requerimento protocolado em 14 de novembro pelos parlamentares

29.11.25 8h00

SAÚDE

Pará terá vacinação contra Influenza para grupos prioritários neste sábado (8); confira os locais

A ação integra a Campanha de Vacinação contra a Influenza na Região Norte

28.11.25 17h38

BRASIL

Pará lidera regularização fundiária em áreas da União e terá 40 mil famílias beneficiadas

Somente em Belém, 35 mil famílias finalmente terão o título que garante o direito pleno à moradia

27.11.25 19h55

MAIS LIDAS EM PARÁ

TUMULTO

Prefeita de Oeiras do Pará é filmada em briga com mulher durante ação e se pronuncia nas redes

Vídeos que circulam nas redes mostram Gilma Ribeiro (PP) desferindo tapa; gestora se pronunciou e afirmou que tentava proteger equipe de ameaças

29.11.25 22h22

PRISÃO

Polícia prende um dos acusados de matar guarda e amigo em Parauapebas; dois continuam foragidos

Deusimar Barbosa Martins, o “Galego”, foi preso por homicídio triplamente qualificado. Polícia continua a procura por dois outros suspeitos que já foram identificados

25.11.22 11h36

MEIO AMBIENTE

Ninhos azuis? Estudo de pesquisadora do Pará descobre plástico em ninhos de aves amazônicas

A presença desses resíduos representa a interação entre aves e a poluição plástica na costa amazônica

17.07.24 11h42

BELEZAS NATURAIS

Comunidade Coroca: turismo comunitário é uma das riquezas da Amazônia em Santarém; veja o vídeo

Trabalho com produção de mel, criação de tartarugas e artesanato envolve oito comunidades localizadas à margem esquerda do rio Arapiuns

09.01.23 15h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda