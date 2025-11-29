Prefeita de Oeiras do Pará é filmada em briga com mulher durante ação e se pronuncia nas redes
Vídeos que circulam nas redes mostram Gilma Ribeiro (PP) desferindo tapa; gestora se pronunciou e afirmou que tentava proteger equipe de ameaças
Vídeos registrados durante uma ação de cidadania em Oeiras do Pará, no nordeste do Estado, ganharam repercussão nas redes sociais neste final de semana. As imagens mostram a prefeita Gilma Ribeiro (PP) envolvida em uma confusão corporal com uma mulher que aguardava atendimento. O caso ocorreu na última sexta-feira (28), durante um mutirão para emissão de carteiras de identidade (RG).
Nas gravações, é possível ver o momento em que a gestora discute com uma moradora. Segundo relatos de testemunhas no local, a mulher questionava a organização das filas e a distribuição de senhas, alegando estar no local desde as 7h. A discussão evolui rapidamente para empurrões e, em determinado momento, as imagens mostram a prefeita desferindo um tapa na mulher, intensificando o tumulto.
Policiais militares que faziam a segurança do evento precisaram intervir para separar a briga. Em um dos vídeos, Gilma Ribeiro aparece exaltada, cobrando uma ação mais enérgica da Polícia Militar e, logo em seguida, pedindo que os agentes se retirassem, o que gerou mais confusão entre os presentes. Há relatos de moradores de que a gestora teria ordenado a prisão da envolvida, mas a informação não foi confirmada oficialmente pelas autoridades de segurança.
Prefeita alega defesa de servidores e desacato
Na tarde deste sábado (29), a prefeita Gilma Ribeiro utilizou sua conta oficial no Instagram para se pronunciar sobre o ocorrido. No vídeo, ela não nega o confronto, mas justifica sua atitude como uma reação ao comportamento de duas mulheres que, segundo ela, estariam ameaçando os servidores da Polícia Civil enviados para realizar o serviço.
A gestora explicou que o município recebeu uma equipe itinerante do governo do Estado para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento essencial para que pescadores acessem o seguro defeso a partir de 2026. Segundo Gilma, a demanda reprimida na cidade é de 10 mil pessoas, mas a capacidade de atendimento da equipe é limitada.
"Um dos servidores estava aflito, angustiado e com medo. Tinha pessoas lá dentro da quadra que estavam ameaçando eles, dizendo: 'Se tu não me der senha, tu não vai sair daqui'. Ele veio aqui comigo e me pediu ajuda", afirmou a prefeita.
Gilma Ribeiro classificou o episódio como "triste" e "vergonhoso", atribuindo a confusão a duas mulheres que, segundo ela, queriam atendimento privilegiado "na pressão".
"Uma dessas cidadãs não queria ouvir nada e partiu para a agressão para cima de mim. Eu sou autoridade dentro desse município e nós não vamos admitir de forma alguma que pessoas que não têm comportamento, pessoas impacientes, achem que são estrelas. Eu não vou admitir nenhum tipo de repressão e nenhuma gracinha", acrescentou a gestora no vídeo publicado.
A prefeita finalizou afirmando que as mulheres envolvidas na confusão saíram do local e que o atendimento seguiu a ordem de prioridade. A ação de emissão de documentos deve continuar no município pelos próximos dias.
