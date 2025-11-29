Prefeita de Oeiras do Pará é filmada em briga com mulher durante ação e se pronuncia nas redes

Vídeos registrados durante uma ação de cidadania em Oeiras do Pará, no nordeste do Estado, ganharam repercussão nas redes sociais neste final de semana. As imagens mostram a prefeita Gilma Ribeiro (PP) envolvida em uma confusão corporal com uma mulher que aguardava atendimento. O caso ocorreu na última sexta-feira (28), durante um mutirão para emissão de carteiras de identidade (RG).

Nas gravações, é possível ver o momento em que a gestora discute com uma moradora. Segundo relatos de testemunhas no local, a mulher questionava a organização das filas e a distribuição de senhas, alegando estar no local desde as 7h. A discussão evolui rapidamente para empurrões e, em determinado momento, as imagens mostram a prefeita desferindo um tapa na mulher, intensificando o tumulto.

Policiais militares que faziam a segurança do evento precisaram intervir para separar a briga. Em um dos vídeos, Gilma Ribeiro aparece exaltada, cobrando uma ação mais enérgica da Polícia Militar e, logo em seguida, pedindo que os agentes se retirassem, o que gerou mais confusão entre os presentes. Há relatos de moradores de que a gestora teria ordenado a prisão da envolvida, mas a informação não foi confirmada oficialmente pelas autoridades de segurança.

Prefeita alega defesa de servidores e desacato

Na tarde deste sábado (29), a prefeita Gilma Ribeiro utilizou sua conta oficial no Instagram para se pronunciar sobre o ocorrido. No vídeo, ela não nega o confronto, mas justifica sua atitude como uma reação ao comportamento de duas mulheres que, segundo ela, estariam ameaçando os servidores da Polícia Civil enviados para realizar o serviço.

A gestora explicou que o município recebeu uma equipe itinerante do governo do Estado para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento essencial para que pescadores acessem o seguro defeso a partir de 2026. Segundo Gilma, a demanda reprimida na cidade é de 10 mil pessoas, mas a capacidade de atendimento da equipe é limitada.

"Um dos servidores estava aflito, angustiado e com medo. Tinha pessoas lá dentro da quadra que estavam ameaçando eles, dizendo: 'Se tu não me der senha, tu não vai sair daqui'. Ele veio aqui comigo e me pediu ajuda", afirmou a prefeita.

Gilma Ribeiro classificou o episódio como "triste" e "vergonhoso", atribuindo a confusão a duas mulheres que, segundo ela, queriam atendimento privilegiado "na pressão".

"Uma dessas cidadãs não queria ouvir nada e partiu para a agressão para cima de mim. Eu sou autoridade dentro desse município e nós não vamos admitir de forma alguma que pessoas que não têm comportamento, pessoas impacientes, achem que são estrelas. Eu não vou admitir nenhum tipo de repressão e nenhuma gracinha", acrescentou a gestora no vídeo publicado.

A prefeita finalizou afirmando que as mulheres envolvidas na confusão saíram do local e que o atendimento seguiu a ordem de prioridade. A ação de emissão de documentos deve continuar no município pelos próximos dias.