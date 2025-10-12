Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Caso Cerpasa: conheça as mansões luxuosas que podem ser penhoradas

Luxo dos imóveis contrastam com dívida de quase R$ 6 bilhões da empresa com o Estado do Pará

O Liberal

Reconhecida recentemente como “devedora contumaz” pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), a Cervejaria Paraense S.A. (Cerpasaenfrenta um passivo tributário que se aproxima de R$ 6 bilhões. Apesar da dívida com o Estado, a empresa mantém um patrimônio luxuoso, dentre eles duas mansões que, segundo documentos consultados por O Liberal, podem ser penhoradas judicialmente.

Uma delas está localizada dentro do complexo industrial da cervejaria, com vista privilegiada para a baía do Guajará; a outra também fica no bairro da Pratinha, de frente para a fábrica. Confira, a seguir, imagens das mansões obtidas com exclusividade pele Redação Integrada de O Liberal.

A decisão judicial, tomada em agosto de 2025, a partir de um agravo de instrumento, confirma que a companhia acumula mais de R$ 5,7 bilhões em débitos com o Estado, valor que, segundo o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), segue sem previsão de quitação. O órgão também alerta que a dívida pode ser ainda maior do que a contabilizada oficialmente.

Mansões de “cinema”

Ambas as residências seguem o estilo imperial, caracterizado por simetria rigorosa, amplos salões e materiais nobres, como mármore, madeira de alta qualidade e detalhes com sofisticação que remetem a ouro. A mansão interna, no complexo industrial, assusta com o tamanho que ocupa, de 80.757,81 m² enquanto a residência da Pratinha vai além com 163.457,21 m².

Confira imagens exclusivas do interior das mansões:

Caso Cerpasa

Para dimensionar a grandiosidade das mansões da Cerpasa, é possível compará-las a estádios de futebol conhecidos em Belém. A residência da Pratinha, com 163.457 m², tem área equivalente a cerca de sete estádios Baenão (28.028 m² cada) ou a mais de 13 estádios Curuzu (12.000 m² cada).

Já a mansão interna, com 80.757 m², corresponde a quase três Baenões ou pouco mais de seis Curuzus. Somadas, as duas propriedades ocupam um espaço equivalente a mais de 10 Baenões ou cerca de 20 Curuzus, mostrando de forma concreta a dimensão do patrimônio da empresa em relação à dívida bilionária com o Estado.

VEJA MAIS

image Cerpasa: com quase R$ 6 bi devidos ao Pará, donos de empresa mantêm vida de luxo em Belém
Considerada a maior empresa devedora da história do Pará, a Cervejaria Paraense S.A. mantém um patrimônio que inclui mansões milionárias e uma rotina suntuosa que afronta os paraenses. Dívidas com os cofres públicos do Estado só crescem, após décadas de práticas de crimes fiscais e dezenas de ações na Justiça.

image STF julga procedente utilização de relatórios financeiros do COAF no caso Cerpasa
Ministro relator Cristiano Zanin acatou ação apresentada pelo MPPA. Investigação envolve possível lavagem de dinheiro e sonegação fiscal de dirigentes da empresa

O que dá para comprar com R$ 6 bilhões?

A dívida da Cerpasa é tão expressiva que poderia ser convertida em investimentos ou grandes aquisições. Entre as possibilidades:

  • 165 mil casas populares, de R$ 36 mil cada;
  • 77.640 carros populares, de R$ 77.240 cada;
  • 30 milhões de cestas básicas, a R$ 200 cada.

Cerpa supera propriedades de celebridades

O tamanho das mansões da Cerpasa em Belém impressiona mesmo quando comparado a residências de celebridades nacionais e internacionais. A residência da Pratinha, com 163.457 m², e a mansão do complexo industrial, com 80.757 m², superam em muito a escala de imóveis de famosos.

Para efeito de comparação, a casa de Angélica e Luciano Huck, no Rio de Janeiro, possui 1.500 m² de área construída em um terreno de mais de 4.000 m². A nova mansão de Virginia Fonseca, em Goiânia, ocupa 7 mil m² de terreno, com área construída de aproximadamente 1.027 m² em um dos imóveis.

Já Beyoncé e Jay-Z possuem em Los Angeles uma residência de 3.530 m², destacando-se pela vista panorâmica da cidade. Em Madrid, Vinícius Júnior mora em uma mansão de 2.500 m² de terreno, com área construída em dois andares. Em escala ainda maior, Donald Trump é dono do Mar-a-Lago Club, com 5.810 m², 126 quartos e diversas comodidades de hotel.

Reconhecida pela Justiça como devedora contumaz, Cerpasa já deve quase R$ 6 bilhões em impostos

Entenda o caso Cerpasa

A Cervejaria Paraense S.A. (Cerpasa) acumula dezenas de ações penais no MPPA por crimes contra a ordem tributária praticados desde 2009, com registros de infrações que remontam a 2002. Entre os crimes mais graves estão a sonegação fiscal e o uso indevido de créditos fiscais, como o benefício de crédito presumido de 95% concedido em 2007, que a Cerpasa não cumpriu integralmente.

Segundo o promotor Francisco de Assis Santos Lauzid, a dívida aumenta devido à correção monetária anual, juros mensais de 1% e novos débitos que se somam aos antigos.

image O caso Cerpasa já arrasta há quase duas décadas e teve um novo desdobramento na justiça (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

“A Cerpasa utilizou um crédito concedido por um decreto de 2007, que estabeleceu um benefício fiscal de crédito presumido de 95%. Isso significa que, se a empresa cumprisse as obrigações impostas para receber esse benefício, só precisaria pagar 5% do total de débitos devidos ao Estado. Para obter esse crédito presumido, um benefício de 95%, a Cerpasa deveria ter todos os seus débitos antigos parcelados, anteriores a julho de 2007, mês da concessão do benefício. Além disso, não poderia contrair novos débitos nem deixar de pagar outros débitos tributários”, detalhou o promotor Louzid.

Parte das ações ainda está em inquérito, mas a maioria já foi denunciada e sentenciada, com condenações de dirigentes da empresa variando entre seis anos e sete anos e seis meses.

 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

caso cerpasa
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

FÉ CATÓLICA

Círio de Nazaré: quais cidades do Pará também celebram Nossa Senhora de Nazaré?

Além da capital paraense, a romaria também é realizada em outros municípios, como Vigia, Bragança, Cametá e Soure

12.10.25 5h00

TRATAMENTO

Pará recebe antídoto para o tratamento da intoxicação por metanol; veja mais

A medicação só poderá ser administrada sob acompanhamento médico

11.10.25 19h50

GASTRONOMIA

Unha de caranguejo, a rainha dos salgados, conquista paladares e promete surpreender turistas

A cena de alguém segurando uma dessas iguarias pelas ruas de Belém é corriqueira e, ao mesmo tempo, simbólica

09.10.25 18h20

DIRECIONAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Três universidades federais do Pará participam de pesquisa inédita sobre desafios da saúde mental

O estudo, de abrangência nacional, tem como foco estudantes e servidores de 50 universidades públicas de todo o país

09.10.25 12h44

MAIS LIDAS EM PARÁ

MANSÕES DE LUXO

Caso Cerpasa: conheça as mansões luxuosas que podem ser penhoradas

Luxo dos imóveis contrastam com dívida de quase R$ 6 bilhões da empresa com o Estado do Pará

12.10.25 17h00

DIA DAS CRIANÇAS

Crianças trocam telas por brinquedos tradicionais e provam que a diversão não depende de Wi-Fi

Apesar dos avanços tecnológicos em todos os espaços, alguns pequenos chamam atenção por ainda preferirem carrinhos, bonecas e blocos de montar

12.10.25 9h00

PÃONIÇOBA?

VÍDEO: paraense mistura maniçoba com pão e viraliza às vésperas do Círio

Vídeo publicado no Instagram mostra mistura inusitada que chamou atenção nas redes sociais

11.10.25 16h39

SONEGAÇÃO FISCAL

Cerpasa: com quase R$ 6 bi devidos ao Pará, donos de empresa mantêm vida de luxo em Belém

Considerada a maior empresa devedora da história do Pará, a Cervejaria Paraense S.A. mantém um patrimônio que inclui mansões milionárias e uma rotina suntuosa que afronta os paraenses. Dívidas com os cofres públicos do Estado só crescem, após décadas de práticas de crimes fiscais e dezenas de ações na Justiça.

04.10.25 17h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda