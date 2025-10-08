Vini Jr teria proposto trisal entre modelo e amiga, diz portal

O jogador Vinicius Júnior voltou a ser assunto nas redes sociais após a modelo Anna Silva relatar que o atleta teria perdido o interesse em uma viagem que havia oferecido a ela para a Espanha, depois que uma amiga da influenciadora desistiu de participar. Segundo Anna, o comportamento do jogador indicava que ele buscava algo além de uma simples amizade. Os detalhes da conversa entre o craque da Seleção Brasileira e a modelo foram divulgados pelo portal Leo Dias.

A modelo contou que os dois mantinham conversas e trocas de mensagens, inclusive com teor íntimo, e que Vini Jr. demonstrou entusiasmo com a viagem apenas enquanto a amiga dela participaria. “Na verdade, ele não sugeriu, mas para mim ficou bem claro depois [que seria um trisal]”, disse Anna, ao relatar que o jogador pediu fotos e o perfil da amiga no Instagram.

Amiga desistiu da viagem e jogador teria perdido o interesse

De acordo com a influenciadora, a amiga desistiu de viajar por conta de uma mudança nas datas, o que teria desanimado o jogador. “Quando eu me disponibilizei para ir sozinha, ele já não tinha tanto interesse assim. Disse que estaria muito ocupado, que teria muitas pessoas [no local], e que eu ficaria muito tempo sozinha”, afirmou.

Anna afirmou ainda que chegou a sugerir levar um amigo gay como companhia, mas o atleta não teria gostado da ideia. “Se a preocupação dele era uma companhia, eu arrumei a companhia, mas, na verdade, não era essa a intenção [dele]”, completou.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)