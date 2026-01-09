Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'BBB 26': como assistir à maratona Big Day nesta sexta (9)

Ao todo, serão anunciados hoje 20 candidatos que disputarão uma vaga no grupo Pipoca por meio das Casas de Vidro

Estadão Conteúdo

O Big Brother Brasil 26 dá início à contagem regressiva para sua estreia com a realização da tradicional Maratona Big Day, que será transmitida ao vivo nesta sexta-feira (9). A atração marca a apresentação oficial dos candidatos que disputarão uma vaga no grupo Pipoca por meio das Casas de Vidro.

VEJA MAIS

image Patixa Teló no 'BBB 26': Influenciadora conhece nova casa e movimenta web
Patixa esteve entre os convidados que conheceram a casa do programa antes da estreia, na última quinta-feira (9)

image Big Day marca largada do ‘BBB 26’ e apresenta 20 candidatos ao grupo Pipoca hoje (9)
Anúncios começam nesta sexta-feira (9), com apresentações ao vivo conduzidas por Tadeu Schmidt ao longo da programação da TV Globo

image Gaby Amarantos e Melody lançam tecnomelody para divulgar o BBB 26
Jingle em ritmo de Rock Doido destaca a transmissão 24h do reality no Globoplay

Antes da estreia do reality, marcada para a próxima segunda-feira (12), o público poderá conhecer os perfis dos participantes e participar ativamente da escolha dos confinados que entrarão no jogo. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados durante a transmissão.

Quando e onde assistir

A maratona Big Day acontece ao longo do dia, com exibição ao vivo no Gshow e no Globoplay. A programação contará com a participação de comentaristas e convidados, que vão repercutir o anúncio dos candidatos e as primeiras impressões sobre cada um deles.

Durante a live, serão revelados os participantes que ocuparão as duas Casas de Vidro. Ao final do processo, o público escolherá apenas dez pessoas - um homem e uma mulher de cada casa - que garantirão vaga no grupo Pipoca do BBB 26.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

MARATONA BIG DAY

cultura

BBB

bbb 26
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

LUTO

Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

10.01.26 11h57

SOLD OUT

Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Pela primeira vez sediando a abertura da temporada, capital paraense será o palco da tour de pré-Carnaval da cantora

10.01.26 9h00

FIGURINO

Anitta abre pasta com spoilers dos looks do Ensaios em rede social

Cantora mostrou detalhes de peças que serão usadas durante a turnê Cosmos

09.01.26 18h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

10.01.26 11h57

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

SOLD OUT

Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Pela primeira vez sediando a abertura da temporada, capital paraense será o palco da tour de pré-Carnaval da cantora

10.01.26 9h00

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda