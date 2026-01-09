Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Big Day marca largada do ‘BBB 26’ e apresenta 20 candidatos ao grupo Pipoca hoje (9)

Anúncios começam nesta sexta-feira (9), com apresentações ao vivo conduzidas por Tadeu Schmidt ao longo da programação da TV Globo

Amanda Martins
fonte

Apresentador Tadeu Schmidt (Globo/ Fábio Rocha)

A ansiedade acabou! Nesta sexta-feira (9), o público de casa começa a conhecer os futuros moradores da casa mais vigiada do país com a realização do ‘Big Day’, que marca o início oficial da temporada do Big Brother Brasil 26. Ao longo do dia, serão apresentados os 20 candidatos ao grupo Pipoca, que disputam uma vaga no reality show e terão seus primeiros passos exibidos em tempo real a partir das cinco Casas de Vidro, espalhadas pelo Brasil. 

Os anúncios devem começar a partir da tarde desta sexta-feira, conduzidos pelo apresentador Tadeu Schmidt, diretamente dos Estúdios Globo, com transmissões ao vivo ao longo da programação da TV Globo. Além dele, repórteres locais também participam da cobertura especial nas cidades que recebem os confinamentos temporários.

Embora a casa principal do ‘BBB’ continue localizada no Rio de Janeiro, as Casas de Vidro deste ano estão distribuídas entre São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Salvador (BA) e Porto Alegre (RS); no Norte, o público poderá acompanhar de perto os candidatos confinados em Manaus, onde o espaço foi instalada no Sumaúma Park Shopping, no bairro Cidade Nova.

‘Espiadinha’

Paralelamente às entradas dos candidatos, o Globoplay e o Gshow promovem a ‘Maratona Big Day’, com talentos da Rede BBB e convidados comentando as primeiras impressões sobre os aspirantes ao reality. Uma das novidades desta edição é que o público poderá acompanhar tudo o que acontece nas ‘Casas’ ao mesmo tempo, por meio do ‘Seleção BBB’, com sinais simultâneos disponíveis das 10h às 23h no Globoplay. O conteúdo também terá exibição na TV Globo em edições especiais após a novela Três Graças, nos dias 9 e 10 de janeiro. 

Ao todo, dez candidatos - um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro - serão escolhidos por votação popular para integrar oficialmente o elenco. A votação acontece no Gshow, e os nomes dos selecionados serão anunciados no domingo (11), durante o programa ‘Seleção BBB’, exibido após o ‘Domingão com Huck’.

Enquanto os Pipocas disputam as vagas, os participantes dos grupos Veteranos e Camarotes só serão apresentados na segunda-feira (12), data de estreia oficial do BBB 26. 

Novidades

A edição deste ano também chega com um novo formato de jogo. Uma delas é a criação do ‘Laboratório BBB’, um espaço que funciona como uma espécie de “banco de reservas”. Nele, candidatos ficam à disposição do público e podem substituir participantes que já estejam na casa, caso haja decisão popular para a troca. A proposta amplia as possibilidades de movimentação do jogo e mantém o elenco em constante observação.

Outra mudança está no aumento do número de Big Fones, que passam a ser três, espalhados pela casa. O público será responsável por escolher qual aparelho tocará e qual mensagem será transmitida a quem atender, reforçando o papel do espectador nas decisões que impactam diretamente o andamento do reality.

Além das mudanças no jogo, o ‘BBB 26’ apresenta um time reforçado de atrações e comentaristas. O ‘Mesacast BBB’ será comandado pelos ex-participantes Vinícius Nascimento e Aline Patriarca, ambos do ‘BBB 25’, ao lado da jornalista Fernanda Catania, a Foquinha, e do humorista Ed Gama. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h30, promovendo debates sobre os acontecimentos dentro e fora da casa.

Já o ‘Big Show’, apresentado por Ed Gama e Ana Clara, será exibido semanalmente com convidados, análises do jogo e bastidores exclusivos. O humor fica por conta de Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna, que retornam com quadros cômicos ao longo da programação.

Os flashes nos intervalos da TV Globo seguem sob o comando de Thiago Oliveira, levando atualizações rápidas sobre o reality. O tradicional ‘Bate-Papo BBB’, por sua vez, volta a ser apresentado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, recebendo os eliminados em sua primeira conversa fora da casa, sempre às terças-feiras, após a exibição do programa na TV, com transmissão no Globoplay e no Gshow.

