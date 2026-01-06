Hadballa diz que não irá para o BBB 26 e ironiza possível troca por 'veterano fraco'

O paraense Hadson Nery, conhecido nacionalmente como Hadballa, afirmou que não fará parte do elenco do Big Brother Brasil 26. O ex-participante do reality publicou um vídeo nas redes sociais na última segunda-feira (5) para encerrar as especulações sobre um possível retorno ao programa, que estreia na próxima segunda-feira (12).

No vídeo, Hadballa confirmou que recebeu convite da produção e chegou a participar da fase de entrevistas para integrar o grupo de veteranos da nova edição. No entanto, segundo ele, o acordo não avançou. “Fiz sim a entrevista pra voltar ao Big Brother Brasil, mas não vai ser dessa vez, galera. Não é a vontade do Papai do Céu, então a gente dispensa questionamentos, beleza?”, afirmou.

VEJA MAIS

Ainda na gravação, o ex-BBB desejou sucesso aos participantes que irão compor o elenco da temporada. “Espero que a volta dos veteranos possa trazer aquilo que o telespectador está esperando. Que é muito entretenimento, muito jogo, a vontade de querer ganhar o prêmio, de querer ganhar os milhões de premiação que tem o Big Brother Brasil”, disse.

Após a publicação do vídeo, Hadballa voltou a comentar o assunto no X, antigo Twitter. Em tom de brincadeira, ele afirmou que ainda não sabe por qual participante foi substituído e ironizou uma possível escolha da produção. “Eu ainda não sei por quem eu fui trocado, porém se tiver veterano fraco eu vou cobrar 🤔😤 #faleitoleve”, escreveu.

Em outra publicação, Hadson Nery afirmou que a Globo demonstrou interesse em seu retorno, mas com um perfil mais contido dentro do jogo. “Vamos torcer para que esses veteranos que vão entrar deem conta do recado, pq daí ano que vem eles vão repetir a dose, entendeu 🤷🏻‍♂️👍🏼. Papai do céu não quis dessa vez e tá tudo bem 🙏🏼”, postou.

Hadson Nery participou do BBB 20, edição vencida por Thelma Assis. Ele foi o terceiro eliminado do programa, deixando a casa com 79,71% dos votos em um paredão contra Felipe Prior. Durante sua participação, Hadballa esteve no centro de polêmicas e foi um dos jogadores mais criticados pelo público, especialmente por estratégias que geraram conflitos com sisters da casa.

A lista oficial dos participantes do BBB 26 será divulgada na sexta-feira (9), dias antes da estreia do reality show.