Carnaval 2026: Belém se prepara para o desfile das escolas de samba

Será em duas noites (27 e 28), na Aldeia Amazônica David Miguel, na Pedreira, mobilizando antigos e novos sambistas em oito agremiações do Grupo Especial

Eduardo Rocha

Para quem pensava que o agito do Carnaval 2026 havia terminado, é bom saber que as oito escolas de samba do Grupo Especial estão nos preparativos finais para o grande desfile do Carnaval de Belém a ocorrer nas duas últimas noites deste mês de fevereiro, nos dias 27 e 28. Essa festa mobiliza comunidades de bairros da capital paraense, inclusive, novos sambistas. Nos barracões das agremiações, a agitação é total para deixar tudo pronto para a apresentação ao publico na passarela da Aldeia Amazônica David Miguel, na avenida Pedro Miranda, com acesso gratuito às arquibancadas.

O desfile das escolas de samba em Belém reforça a diversidade e a força do Carnaval paraense. Segundo Fernando Guga, presidente das Escolas de Samba Associadas (ESA), as agremiações apresentam enredos variados, que vão de homenagens a personalidades como Nazaré Pereira a temas religiosos, como Santo Antônio, além de abordagens afro e culturais, refletindo a pluralidade da festa. Ele destaca ainda que a subvenção do Governo do Estado e da Prefeitura foi repassada com antecedência, favorecendo a preparação das escolas.

Os desfiles do Grupo Especial ocorrerão após o período oficial do Carnaval, estratégia adotada coletivamente para valorizar o evento em Belém e fortalecer o calendário cultural do Pará. Na sexta-feira (27), desfilam Xodó da Nega, Embaixada de Samba do Império Pedreirense, Acadêmicos da Pedreira e Bole Bole. No sábado (28), apresentam-se Matinha, Boêmios da Vila Famosa, Império do Samba Quem São Eles e Deixa Falar. Os desfile começarão às 22h.

A realização posterior permite que foliões prestigiem carnavais tradicionais em municípios como Cametá, Curuçá, Vigia e Tucuruí, além de possibilitar que profissionais paraenses atuem em outras cidades antes de se dedicarem ao desfile local, ampliando oportunidades e fortalecendo a economia. Guga cita ainda a presença do apresentador e comentarista Milton Cunha, que trará convidados do Carnaval carioca e artistas da TV Globo, ampliando a visibilidade da festa.

As arquibancadas serão gratuitas nas duas noites, decisão voltada à democratização do acesso e à valorização do público de baixa renda, mantendo o caráter popular da escola de samba.

Quem disse?

O diretor de Harmonia da Acadêmicos da Pedreira, Eric Almeida, informa que a escola vai desfilar com o enredo "Quem disse que acabou?". "Esse enredo é ao mesmo tempo uma provocação, é um grito de resistência e uma homenagem a todos os profissionais, a todos os brincantes que fazem com que o Carnaval de Belém, mesmo com todas as dificuldades, continue acontecendo ano após ano".
 
"O enredo foi desenvolvido pela professora Cláudia Palheta, da UFPA, que é a nossa carnavalesca e no samba-enredo desenvolvido por um grupo de compositores de Belém. Todas as nossas alas e as nossas alegorias propõem uma viagem pelo mundo carnavalesco, ao Carnaval em si, e vamos ter a Nau dos Insensatos (alegoria) porque hoje, para muita gente, continuar fazendo o Carnaval em Belém é é uma loucura, é uma insensatez", ressalta Eric. A mensagem dessa Nau é "para dizer que nós ainda estamos aqui e que o Carnaval não acabou". 

A escola desfilará com 11 alas, sem contar a bateria sob o comando do Mestre Kaká. Serão três carros alegóricos, um elemento cênico da comissão de frente, três casais de mestre-sala e porta-bandeira, dois porta-estandartes e 1.200 brincantes. A Acadêmicos da Pedreira completa 46 anos de samba em 2026 e vai desfilar no dia 27. O último título da escola foi em 2002.

image Kássio e Izabelly: tudo pronto para o desfile na Aldeia Amazônica (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

De acordo com o cronograma da Prefeitura de Belém, os ensaios técnicos das escolas do Grupo Especial serão realizados nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), a partir das 21h. A apuração dos desfiles será em 1º de março, às 16h. No dia 6 de março, a partir das 20h, desfilarão agremiações do Grupo de Avaliação e Grupo; no dia 7, Grupo de Avaliação e Grupo 1. A apuração desses grupos ocorrerá em 8 de março, às 16h.

No samba

Desde 2024, a Acadêmicos da Pedreira tem um casal mirim de mestre-sala e porta-bandeira. São os primos Kássio, 12 anos, aluno do 7º ano do Ensino Fundamental, e Izabelly Chagas, de 15 anos, no 1º ano do Ensino Médio. Eles desfilarão pela terceira vez pela escola do coração.

"Para mim, o Acadêmicos é tudo. Eu chego na avenida com uma energia surreal, eu acho que é uma sensação incrível que todo mudo deveria vir ver", destaca Izabelly. Ele pretende cursar Medicina e tem experiência com balé para a performance na passarela do samba.

Kássio também adora estar na escola de samba com a mãe Juliana Chagas e o pai Alexssandro Dias, ambos na Harmonia. "Eu gosto de estar no Carnaval, de me apresentar como mestre-sala, é muito legal", diz Kássio. Ele é o "tripa" do boi Malhadinho, do bairro do Guamá onde mora a família. Isso desde os três anos de idade. Os professores do samba para Isabelly e Kássio são Vinícius e Cecília Petit, 1º casal de mestre-sala e porta-bandeira, e o mestre-sala Kirson, mais conhecido como "Sorriso", primeiro orientador dos dois jovens sambistas.

A família desses dois sambistas tem uma relação muito forte com a a Acadêmicos. Como exemplo: quem cuida da apresentação deles são a tia Dora e a avó Socorro Chagas. Izabelly e Kássio ficavam imitando a dança da porta-bandeira (Bianca, da família deles) e do mestre-sala com a bandeira da Acadêmicos guardada na casa do menino. Tia Dora, também ligada à escola de samba, gravou um vídeo deles em 2023 e enviou ao então presidente Waldir Fiock. Ele convidou a dupla para desfilar na agremiação. As novas gerações só confirma a força do Carnaval de Belém para as comunidades de bairro da capital paraense, como atesta quem gosta de estar nesse universo cultural.


Confira a ordem do desfile das escolas de samba do Grupo Especial:

Sexta (27):

22h   - Associação Carnavalesca Xodó da Nega
23h15 - Associação Carnavalesca Social Beneficente Embaixada do Império         Pedreirense
00h30 - Grêmio Recreativo Carnavalesco Social Acadêmicos de Samba da Pedreira
01h45 - Associação Carnavalesca Bole Bole

Sábado (28):

22h   - Escola de Samba da Matinha
23h15 - Escola de Samba Boêmios da Vila Formosa
00h30 - Associação Carnavalesca Recreativa e Cultural Império de Samba Quem            São Eles
01h45 - Grêmio Recreativo Cultural e Carnavalesco Deixa Falar

 

 

