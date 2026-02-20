Capa Jornal Amazônia
Andressa Urach revela que fez cirurgia para ‘voltar a ser virgem’ e casar com empresário; veja!

A musa afirmou que passou por procedimento íntimo antes do casamento e explicou motivo da decisão

O Liberal

A musa do conteúdo adulto Andressa Urach revelou, em entrevista recente, que casou semanas atrás com Flavio Giglioli, de 25 anos, empresário de cantores de funk. No entanto, as novidades não pararam por aí.

Ela afirmou que ter realizado uma cirurgia íntima com o objetivo de "se casar virgem". O procedimento, conhecido como himenoplastia, ocorreu antes de seu casamento e foi motivado por uma fase de transformação pessoal e religiosa, conforme detalhado por ela.

Himenoplastia realizada antes da união

Urach explicou que a intervenção cirúrgica foi motivada por uma fase de transformação pessoal e religiosa. Ela desejava iniciar o relacionamento de forma simbólica, alinhada às novas escolhas de vida que havia adotado no período.

A musa revelou que a decisão de passar pela cirurgia ocorreu antes de oficializar a união. Ela afirmou que a escolha estava atrelada ao desejo de marcar uma nova etapa em sua trajetória, após significativas mudanças em sua vida pessoal.

Urach também pontuou que o procedimento foi feito de forma planejada e com acompanhamento médico. Ela, no entanto, não divulgou detalhes sobre valores ou o local exato da realização da cirurgia.

Declaração repercute nas redes sociais

A declaração da influenciadora gerou ampla repercussão nas redes sociais, com internautas debatendo o tema. A fala reacendeu discussões sobre autonomia feminina, religião e as escolhas individuais relacionadas ao corpo.

Andressa Urach possui um histórico de declarações públicas acerca de suas transformações pessoais. Ao longo de sua carreira, ela passou por diversas mudanças de posicionamento profissional e religioso, gerando frequente repercussão entre seguidores e críticos.

.
