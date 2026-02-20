Jornalista australiana pede desculpas após aparecer alcoolizada durante transmissão ao vivo

A repórter Danika Mason, enviada especial da emissora australiana Channel Nine para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na Itália, protagonizou um momento atípico que repercutiu mundialmente. Durante uma entrada ao vivo no programa Today Show, a jornalista apresentou sinais visíveis de embriaguez, o que comprometeu a clareza de suas informações e gerou uma série de comentários desconexos sobre o evento esportivo.

No momento da transmissão, Danika proferiu pensamentos aleatórios que fugiam completamente ao roteiro das provas olímpicas, mencionando desde o custo do café na Europa em comparação aos Estados Unidos até referências confusas sobre iguanas. A situação causou surpresa nos estúdios da emissora, especialmente no apresentador Karl Stefanovic, que reagiu com bom humor e não conseguiu conter o riso diante da desorientação da colega.

Reconhecendo o erro, a jornalista retornou ao ar no dia seguinte para realizar um pedido de desculpas formal aos telespectadores. Em um tom de transparência, Danika admitiu ter consumido bebidas alcoólicas antes de entrar no link e justificou que fatores externos potencializaram o efeito do álcool. Segundo ela, a combinação de temperaturas extremamente baixas, a alta altitude das montanhas italianas e o fato de não ter jantado antes do trabalho foram determinantes para o incidente.

Danika Mason assumiu total responsabilidade pelo ocorrido, afirmando que aquele comportamento não condizia com os padrões profissionais que estabelece para sua carreira. Ao finalizar sua retratação, ela agradeceu pelas mensagens de apoio recebidas e reforçou seu compromisso com a audiência, lamentando ter julgado mal as condições da situação antes de iniciar a cobertura.

Gostaria de tirar um momento, se não for um problema, para pedir desculpas. Eu julguei muito mal a situação e não deveria ter bebido — especialmente nessas condições. Está frio, estamos na altitude, e não ter jantado não deve ter ajudado também. Mas quero assumir total responsabilidade. Esse não é o padrão que eu mesma estabeleço. Sinto muito de verdade e agradeço a todos pelas mensagens que recebi também", disse Danika Mason.