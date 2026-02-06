Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

William Bonner: 'Tenho a impressão de que os haters da extrema direita estão mais calmos'

O jornalista contou que começou a notar certa agressividade em relação a ele a partir de 2013, com as manifestações que tomaram as ruas do País

Estadão Conteúdo
fonte

William Bonner (Instagram @globoplay)

O jornalista William Bonner foi apresentado oficialmente como coapresentador do Globo Repórter na tarde desta quinta-feira, 5, em um encontro com jornalistas, em São Paulo.

Bonner, que deixou o posto de âncora do Jornal Nacional em outubro de 2025, após 29 anos, vai ser colega de Sandra Annenberg, com quem já trabalhou em outros momentos, também na TV Globo.

Ao ser questionado sobre a vida após o JN e sobre o fato de, no passado, ter revelado que evitava lugares públicos com receio de ser hostilizado, Bonner afirmou que tem encontrado um clima mais ameno nas ruas, apesar da polarização política.

"Não sei se me odeiam menos, mas o clima no País não favorece agressões. Talvez uma atitude assim nem tivesse uma boa repercussão", disse.

O jornalista contou que começou a notar certa agressividade em relação a ele a partir de 2013, com as manifestações que tomaram as ruas do País. Para ele, naquele momento, ele era vítima do que chamou de "extrema esquerda". Ao longo dos anos, segundo ele, passou a ser alvo da "extrema direita".

Diante disso, ele evitava, por exemplo, a ponte área -- viajar entre Rio de Janeiro, onde mora, e São Paulo, para visitar seus pais. Temia ser envolvido em alguma situação para geração de conteúdo ofensivo.

Bonner garante que, atualmente, tem andado com mais tranquilidade, dentro e fora do País. Ele revelou que tem ido cortar os cabelos em um "barbeiro" perto de sua casa, no Rio. "Vou caminhando, de chinelos".

O jornalista, trabalhando temporariamente na Globo São Paulo, por conta de mudanças no cenário do Globo Repórter, contou que foi a pé de seu apartamento no bairro dos Jardins ao Masp, na Avenida Paulista. Contou que a iniciativa de ir ao museu, algo impensável nos tempos de Jornal Nacional, partiu dele, surpreendendo sua mulher, a fisioterapeuta Natasha Dantas. "Ela sempre teve vontade, mas era impossível antes", contou aos jornalistas, em tom descontraído.

Com isso, Bonner diz ter a "impressão de que os haters de direita estão mais calmos".

O jornalista, que estreia na apresentação do Globo Repórter no dia 20 de fevereiro, afirmou à reportagem do Estadão que não vai participar da cobertura das eleições 2026. "Titio William saiu do Jornal Nacional, acabou", disse, bem-humorado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

Globo Repórter

William Bonner
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Modelo brasileira Juliana Nalu é destaque em evento exclusivo no Catar

Top participou do momento ao lado de celebridades internacionais

06.02.26 9h54

MÚSICA

Arlindinho lança seu novo audiovisual 'Minha Vida é um Enredo'

Projeto, que reúne sambas-enredos das escolas de samba cariocas, será lançado em duas partes

06.02.26 8h52

MARCA

Joelma ultrapassa 600 milhões de visualizações no YouTube em carreira solo

Cantora também soma quase 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas

05.02.26 11h41

FIM DO ROMANCE?

Filho de Faustão vive novo romance com influenciadora, mas mantém fotos com paraense em seu perfil

João Silva parece não estar mais com Alexia Novelino após os recentes flagras dele com a influenciadora Aninha Nóbrega

05.02.26 9h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Jojo Todynho rebate piadas sobre o tamanho da cabeça após emagrecimento

Influenciadora rebate comentários maldosos nas redes sociais depois de compartilhar rotina de exercícios e perda de mais de 80 kg

06.02.26 10h54

INVESTIGAÇÃO

Nome de Luma de Oliveira aparece em documentos sobre o caso Jeffrey Epstein

Entre os mais de 3 milhões de arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, destaca-se a menção à ex-modelo brasileira

05.02.26 9h20

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

fogo no parquinho

BBB 26: confusão na fila do Raio-X gera briga generalizada entre Babu, Sol Vega, Jonas e mais

A ordem da fila, no entanto, não foi respeitada por Sol Vega, Sarah Andrade e Jonas, que entraram no confessionário na vez de Solange Couto, o que irritou Babu

06.02.26 14h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda