Modelo brasileira Juliana Nalu é destaque em evento exclusivo no Catar

Às vésperas de retornar ao Brasil para a temporada de Carnaval, Juliana Nalu fez uma parada estratégica no Oriente Médio. A modelo brasileira foi uma das convidadas exclusivas de um evento realizado no Catar, que reuniu moda, arte e celebridades internacionais em uma noite de alto prestígio.

Agenciada pela Mix Models Agency, Juliana integrou o seleto grupo de nomes que representaram uma nova fase do evento, ao lado de referências consagradas das passarelas globais. Estiveram presentes Isabeli Fontana, Alessandra Ambrosio, Lais Ribeiro e Naomi Campbell, além da modelo Frida Aasen, da influenciadora Caroline Daur, do cantor Rema e do produtor de cinema Mohammed Al Turki.

Para a ocasião, a brasileira apostou em um macacão branco com caimento preciso, escolha que reforçou sua imagem sofisticada e contemporânea. Os óculos surgiram como peça-chave do look, integrados de forma natural à proposta do evento e ao conceito visual da noite.

A presença no Catar reforça o momento vivido por Juliana Nalu, cada vez mais presente em eventos e desfiles internacionais e consolidando ainda mais sua atuação fora do Brasil.