Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Chico Bloco de Hollanda anima pré-carnaval em Belém com ritmos amazônicos e MPB

Grupo presta homenagem a Chico Buarque unindo MPB e ritmos amazônicos em apresentações nesta sexta (6) e domingo (8)

O Liberal

O Chico Bloco de Hollanda, grupo musical criado em 2017 em Belém do Pará, inicia sua programação de pré-Carnaval. Em homenagem a Chico Buarque, o bloco realiza dois eventos na capital: um nesta sexta-feira, dia 6, no T.U.Y. Cultural, e outro neste domingo, dia 8, no restaurante Na Maré.

Conhecido por unir clássicos da Música Popular Brasileira (MPB) a uma sonoridade marcada pela identidade amazônica, o bloco tem se consolidado como uma das propostas mais criativas do pré-Carnaval paraense.

Formado por Anderson Rednelson (guitarra e vocal), Simãozinho Jatene (violão 7 cordas e vocal), Igor Melo (cavaco e banjo), Alessandro Dias (metais), Admilton Piupiu (percussão) e Jotapé (bateria), o grupo transita por gêneros como samba e bolero. Ele incorpora ritmos regionais como carimbó, marabaixo, samba de cacete e batuque do Amapá.

Sexta-feira (6): Primeiro Grito de Carnaval no T.U.Y. Cultural

A programação de pré-Carnaval começa nesta sexta-feira, dia 6, com o "Primeiro Grito de Carnaval" do bloco. O evento será realizado no T.U.Y. Cultural, localizado na Rua Tamoios, nº 1587, no bairro Batista Campos, em Belém.

A noite abre espaço para a cantora Rafaela Travassos, que sobe ao palco às 21h30. O Chico Bloco de Hollanda assume a festa a partir das 23h30. Além da música, o evento terá promoções especiais:

  • Caipirinha em dobro
  • Copão de cerveja a R$ 10
  • Ingressos a R$ 15

Domingo (8): Pôr do Sol de Carnaval no restaurante Na Maré

A agenda do bloco continua neste domingo, dia 8, a partir das 18h. Será o "Pôr do Sol de Carnaval" no restaurante Na Maré, situado na Rua São Boaventura, também em Belém.

A proposta é unir música, paisagem e clima de celebração, com repertório que passeia pela MPB, pelos clássicos de Chico Buarque e pela fusão rítmica que marca a identidade do bloco. Os ingressos para este evento custam R$ 20 e serão vendidos no local.

Com essa programação, o Chico Bloco de Hollanda reforça seu papel no cenário cultural de Belém, levando a música brasileira e os ritmos amazônicos para além do período oficial do Carnaval.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Chico Bloco de Hollanda

bloco de carnaval

carnaval 2026
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MARCA

Joelma ultrapassa 600 milhões de visualizações no YouTube em carreira solo

Cantora também soma quase 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas

05.02.26 11h41

FIM DO ROMANCE?

Filho de Faustão vive novo romance com influenciadora, mas mantém fotos com paraense em seu perfil

João Silva parece não estar mais com Alexia Novelino após os recentes flagras dele com a influenciadora Aninha Nóbrega

05.02.26 9h37

INVESTIGAÇÃO

Nome de Luma de Oliveira aparece em documentos sobre o caso Jeffrey Epstein

Entre os mais de 3 milhões de arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, destaca-se a menção à ex-modelo brasileira

05.02.26 9h20

CELEBRIDADES

Novo casal? Kim Kardashian e Lewis Hamilton estão namorando, segundo tabloides

Os encontros recentes alimentam especulações sobre um possível relacionamento amoroso entre a socialite e o campeão de Fórmula 1

02.02.26 18h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

carnaval

Chico Bloco de Hollanda anima pré-carnaval em Belém com ritmos amazônicos e MPB

Grupo presta homenagem a Chico Buarque unindo MPB e ritmos amazônicos em apresentações nesta sexta (6) e domingo (8)

05.02.26 23h46

Novela Turca

Novela turca 'Três Irmãs': conheça a história e saiba onde assistir

A dizi também é conhecida pelo título original 'Uç Kiz Kardeş'

06.03.25 16h00

lançamento

Banda Ketlyn lança primeiro single autoral e estreia nos streamings com remix irreverente

Grupo paraense, formado por atores da UFPA, aposta em humor, música autoral e artes cênicas, após viralizar nas redes sociais

06.02.26 0h10

BBB 26

Quem Jonas colocou no VIP? Veja as escolhas do novo Líder do BBB 26

O brother levou a melhor na disputa pelo reinado da Casa nessa quinta-feira (5)

05.02.26 23h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda