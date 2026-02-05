Chico Bloco de Hollanda anima pré-carnaval em Belém com ritmos amazônicos e MPB

O Chico Bloco de Hollanda, grupo musical criado em 2017 em Belém do Pará, inicia sua programação de pré-Carnaval. Em homenagem a Chico Buarque, o bloco realiza dois eventos na capital: um nesta sexta-feira, dia 6, no T.U.Y. Cultural, e outro neste domingo, dia 8, no restaurante Na Maré.

Conhecido por unir clássicos da Música Popular Brasileira (MPB) a uma sonoridade marcada pela identidade amazônica, o bloco tem se consolidado como uma das propostas mais criativas do pré-Carnaval paraense.

Formado por Anderson Rednelson (guitarra e vocal), Simãozinho Jatene (violão 7 cordas e vocal), Igor Melo (cavaco e banjo), Alessandro Dias (metais), Admilton Piupiu (percussão) e Jotapé (bateria), o grupo transita por gêneros como samba e bolero. Ele incorpora ritmos regionais como carimbó, marabaixo, samba de cacete e batuque do Amapá.

Sexta-feira (6): Primeiro Grito de Carnaval no T.U.Y. Cultural

A programação de pré-Carnaval começa nesta sexta-feira, dia 6, com o "Primeiro Grito de Carnaval" do bloco. O evento será realizado no T.U.Y. Cultural, localizado na Rua Tamoios, nº 1587, no bairro Batista Campos, em Belém.

A noite abre espaço para a cantora Rafaela Travassos, que sobe ao palco às 21h30. O Chico Bloco de Hollanda assume a festa a partir das 23h30. Além da música, o evento terá promoções especiais:

Caipirinha em dobro

Copão de cerveja a R$ 10

Ingressos a R$ 15

Domingo (8): Pôr do Sol de Carnaval no restaurante Na Maré

A agenda do bloco continua neste domingo, dia 8, a partir das 18h. Será o "Pôr do Sol de Carnaval" no restaurante Na Maré, situado na Rua São Boaventura, também em Belém.

A proposta é unir música, paisagem e clima de celebração, com repertório que passeia pela MPB, pelos clássicos de Chico Buarque e pela fusão rítmica que marca a identidade do bloco. Os ingressos para este evento custam R$ 20 e serão vendidos no local.

Com essa programação, o Chico Bloco de Hollanda reforça seu papel no cenário cultural de Belém, levando a música brasileira e os ritmos amazônicos para além do período oficial do Carnaval.