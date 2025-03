Novela turca 'Três Irmãs': conheça a história e saiba onde assistir

A novela turca "Três Irmãs", que também é conhecida como "Uç Kiz Kardeş", conta a história de três mulheres que estão buscando conquistar e realizar os seus sonhos, mesmo com todas as dificuldades e problemas que uma família pode ter.

O elenco da novela é formado por İclal Aydın, Reha Özcan, Özgü Kaya, Almila Ada e Melisa Berberoğlu. Eles são dirigidos por Eda Teksöz, que concorreu ao prêmio de "Melhor Diretor" no Golden Butterfly, em 2022.

Os laços fraternos fazem Türkân (Özgü Kaya), Dönüş (Almila Ada) e Derya (Melisa Berberoglu) viverem amores, traições, misericórdia, amizade e irmandade. O roteiro da dizi é de Iclal Aydin, Amo Yilmaz, Zeynep Nilufer Ozcelik, Betul Yagsagan e Erkan Birgören, em que a história é baseada no livro de mesmo nome, do autor İclal Aydın.

Confira os detalhes da novela turca "Três Irmãs":

Trailer da novela turca "Três Irmãs"

Sinopse da novela turca "Três Irmãs"

Três irmãs estão buscando realizar os próprios sonhos e aspirações, em que elas compartilham o mesmo desejo de ter uma vida mais tranquila e promissora. Só que o caminho para as conquistas não será fácil, já que elas vão ter que lidar com traições, amores e aprender com a irmandade a ter misericórdia.

As filhas Türkân (Özgü Kaya), Dönüş (Almila Ada) e Derya (Melisa Berberoglu) com o pai, Sadık (Reha Özcan) (Reprodução)

Os laços fraternos serão explorados em cada detalhe, deixando evidente a importância das pequenas alegrias durante o trajeto até a felicidade plena.

Algumas reviravoltas estão presentes na história enquanto as jovens irmãs estão buscando um lugar no mundo.

Qual o elenco da novela turca "Três Irmãs"?

O elenco principal da novela turca é formado por Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven e Nazlı Senem Ünal.

A atriz Özgü Kaya dá vida a "Türkân" na novela turca "Três Irmãs" (Reprodução / Instagram @kayaozgu)

A atriz Melisa Berberoglu interpreta "Derya" na novela turca "Três Irmãs" (Reprodução / Instagram @melisaberb)

A atriz Almila Ada interpreta "Dönüş" na dizi "Três Irmãs" (Reprodução / Instagram @almilaada)

Quanto episódios tem a novela turca "Três Irmãs"?

A novela tem 184 episódios dublados em português.

Cada episódio tem duração média de 50 minutos.

Onde assistir à novela turca "Três Irmãs"?

A dizi está disponível na plataforma Cplay.live.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)