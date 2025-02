Conheça a novela turca 'Nehir: Presa do Amor'; saiba a história e onde assistir

A novela turca "Nehir: Presa do Amor", que tem o nome original "Baraj", é uma produção turca que vem fazendo sucesso entre os noveleiros e noveleiras, já que conta com episódios legendados em português na plataforma de streaming que disponibiliza o seriado.

O elenco principal é formado por Biran Damla Yilmaz (@bdamlayilmaz), Feyyaz Duman (@duman_feyyaz), Burak Yörük (@burakyoruks), Sumru Yavrucuk, Iman Casablanca, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç. Eles são dirigidos por Ece Erdek Koçoglu, que dirigiu as dizis "Força de Mulher" e "Mãe", Hasan Tolga Pulat, Fatih Aksoy, diretor de "Minha Menina".

A história da novela é sobre uma garota que foi abandonada na rua, mas foi adotada por uma mulher golpista. Apesar da menina ter crescido e não gostar de participar das armações da mulher que chama de mãe, a vida reserva uma para ela, em que acaba sendo enganada por um homem que conheceu na internet.

Um triângulo amoroso será formado por conta da enganação, em que eles estarão envolvidos em segredos, mentiras e paixão.

Confira os detalhes da novela turca "Nehir: Presa do Amor":

Trailer da novela turca "Nehir: Presa do Amor"

Sinopse da novela turca "Nehir: Presa do Amor"

Nehir (Biran Damla Yılmaz) foi abandonada e acabou sendo adotada por Zerrin (Sumru Yavrucuk) por quem criou um vínculo e carinho muito grande. Juntas, elas vivem de aplicar golpes em homens ricos de toda a parte do país, ainda que Nehir não goste de como a vida dela está. Um dos motivos é ela não poder se abrir para ninguém.

(Reprodução / Instagram @bdamlayilmaz)

As coisas começam a mudar quando ela conhece Nazım (Feyyaz Sinan), um mestre de obras que trabalha na construção de uma barragem. Na conversa entre os dois não há espaço para segredos, pelo menos da parte dela. Como eles se conhecem apenas pela internet, Nehir envia uma foto sua para Nazım, já que não tem a intenção de esconder a sua identidade. Este é o momento em que ela pode ser ela mesma.

Quando Nehir cobra uma foto de Nazım, ele sente vergonha por conta de uma cicatriz no rosto, então envia a foto de um dos operários da mesma obra que a dela, mas que é filho do dono da empresa responsável pela construção da barragem. Ela acaba ficando encantada por Tarık (Burak Yörük).

Depois que um plano não sai conforme o planejado e uma das vítimas de Nehir vai parar no hospital, ela decide abandonar a vida do crime. Assim, ela vai em busca do amor virtual na obra. Este é o início do triângulo amoroso.

Qual o gênero da novela turca "Nehir: Presa do Amor"?

O seriado turco é classificado como Drama pela plataforma de streaming.

Quantos episódios tem a novela turca "Nehir: Presa do Amor"?

A produção turca conta com 102 episódios, em que cada episódio tem duração média de 45 minutos.

Qual o elenco da novela turca "Nehir: Presa do Amor"?

O elenco principal da novela turca é formado por Biran Damla Yilmaz, Feyyaz Duman, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, Iman Casablanca e Batuhan Bozkurt Yüzgüleç.

(Reprodução / Instagram @duman_feyyaz)

(Reprodução / Instagram @burakyoruks)

Qual a classificação da novela turca "Nehir: Presa do Amor"?

A novela é indicada para pessoas maiores de 10 anos.

Onde assistir à novela turca "Nehir: Presa do Amor"?

A novela turca está disponível para os assinantes da plataforma MAX (antiga HBOMax).

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora web de Oliberal.com)