Conheça a novela turca 'Yabani'; saiba a história e onde assistir dublada

A novela turca "Yabani" é estrelada por Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Yurdaer Okur e Bertan Asllani. Eles são dirigidos por Çagatay Tosun e Filiz Adiguzel. A produção faz sucesso tanto na Turquia quanto no Brasil, com uma história envolvente sobre um jovem que tenta superar os problemas da vida.

O roteiro do seriado turco é de Hilal Yildiz, Serap Gazel e Nazli Sunlu, que conta a história de um jovem chamado Yaman (Halit Özgür Sari), que desde quando era criança vive muitos problemas. Apesar disso, ele encontra forças nos amigos que faz pelo caminho. Juntos, eles vão conseguir superar muito obstáculos, inclusive a cirurgia de um jovem que o protegeu o personagem principal de levar uma surra.

VEJA MAIS

Detalhes da novela turca "Yabani":

Trailer da novela turca "Yabani"

Sinopse da novela turca "Yabani"

Um menino é sequestrado por uma família rica, mas acabou sendo abandona nas ruas da cidade. Enquanto Yaman (Halit Özgür Sari) tenta sobreviver, ele acaba conhecendo outras crianças que também estão lutando para conseguir aguentar a vida difícil. Assim, ele forma uma nova família com Cesur (Sezer Arıçay), Asi (Rojbin Erden) e Umut (Ramiz Mullamusa), que vão se proteger e buscar felicidade, mesmo com as dificuldades.

A novela turca "Yabani" conta história de jovens amigos que cresceram juntos superando os obstáculos da vida (Divulgação)

Umut é um jovem que precisa de um ajuda para andar, então os amigos tentam fazer de tudo para que ele possa se curar. Uma das alternativas é um médico que vai para a Turquia uma vez por ano e realiza curas extraordinárias. Porém, é muito difícil conseguir uma vaga, assim como o dinheiro necessário para pagar pelo procedimento.

Enquanto tentam juntar dinheiro, Yaman acaba se reencontrando com o seu passado e a sua família. Por isso, a vida dos jovens acaba mudando para sempre.

Qual o elenco da novela turca "Yabani"?

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Yurdaer Okur e Bertan Asllani.

O ator Halit Özgür Sarı interpreta "Yaman" na dizi "Yabani" (Reprodução / Instagram @halitozgursari)

A atriz Simay Barlas interpreta "Rüya", que terá um caso amoroso com o protagonista, na dizi "Yabani" (Reprodução / Instagram @simaybarlass)

Quanto episódios tem a novela turca "Yabani"?

O seriado conta com 101 episódios.

Onde assistir à novela turca "Yabani"?

A dizi está disponível na plataforma Cplay.live com episódios dublados em português.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)