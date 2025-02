Novela turca foi alvo da Justiça por cena íntima: 'Contrário à decência'

A novela turca "Dinheiro Sujo e Amor", também conhecida como "Kara Para Aşk", já causou polêmica por conta de beijo técnico entre os atores e foi alvo de denúncia por parte do Conselho Superior Audiovisual da Turquia (RTœK).

A série turca é estrelada por Tuba Büyüküstün, que interpreta Elif Denizer, filha de um empresário poderoso e rico da Turquia, e Engin Akyürek, que dá vida a Ömer Demir, um detetive que está buscando respostas para o assassinato da noiva. Esse é um mistério que vai ligar os protagonistas, pois a noiva dela foi encontrada morta junto com o pai dela.

VEJA MAIS

A série foi produzida pela empresa Ay Yapim, escrita por Eylem Canbolat e Sema Ergenekon, enquanto a direção é de Ahmet Katiksiz.

É proibido beijar nas novelas turcas?

Novela turca "Dinheiro Sujo e Amor" é considerada uma das mais ocidentais (Reprodução)

A novela turca "Dinheiro Sujo e Amor" já foi considerada por alguns fãs das dizis como a mais ocidental das produções do país, já que o figurino dos personagens se pareciam mais com as produções norte-americanas e europeias.

Além disso, alguns costumes da cultura turca foram deixados de lado na novela, como era o caso das cenas de beijo e outras demonstrações de afeto que aconteceram nas ruas, conduta que não é bem vista por parte da sociedade turca.

Por conta disso, o Conselho Superior Audiovisual da Turquia (RTœK) acabou denunciando os produtores da dizi, alegando que uma cena entre Elif e Ömer era "erótica e, portanto, contrário à decência".

Na visão de quem estava denunciando, o beijo tratava-se de "uma aspiração de lábios de natureza puramente erótica" e que teria consequências devastadoras para a juventude do país. Por conta disso, o RTœK pediu uma multa e a emissora foi condenada a pagar um valor milionário por conta da cena.

A postura do Conselho foi criticada pelos turcos liberais, que entenderam que a aplicação da multa foi exagerada.

Tuba Büyüküstün e Engin Akyürek são os atores principais da novela turca (Reprodução)

Vale lembrar que Recep Tayyip Erdoğan é o atual Presidente da Turquia desde 2014, quando a novela foi lançada. Ele faz parte da ala da direita na política e acabou implementando uma onda de conservadorismo no país.

A novela turca não está disponível nos streamings do Brasil.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)