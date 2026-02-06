Figurinos usados por Anitta nos Ensaios serão vendidos por R$ 250 a partir desta sexta (6)

Os figurinos usados por Anitta nos tradicionais Ensaios de Carnaval vão ganhar um novo destino a partir desta sexta-feira (6). Pela primeira vez, peças originais utilizadas pela artista ao longo da turnê pré-carnavalesca serão colocadas à venda para o público, em uma iniciativa pensada para aproximar ainda mais os fãs do universo do espetáculo.

Ao todo, 26 figurinos usados nas edições de 2024 e 2025 do projeto estarão disponíveis para compra. Cada peça será vendida por R$ 250, valor que corresponde a cerca de 10% do preço original, segundo a própria cantora. Para garantir maior alcance entre os fãs, cada pessoa poderá adquirir apenas um único item.

A venda será realizada por meio de uma parceria entre Anitta, o Mercado Livre e o Mercado Pago, banco digital do qual a artista é embaixadora. Os figurinos ficarão disponíveis na loja oficial da cantora dentro da plataforma de e-commerce, com acesso exclusivo para clientes que possuam cartão de crédito do Mercado Pago.

“Eu prometi e cumpri! Alguns dos meus looks mais icônicos de Carnaval poderão ser adquiridos pelos meus fãs! A ideia veio por eu observar a dedicação que eles têm ao criar figurinos lindos, e temáticos, para vir nos ‘Ensaios da Anitta’. E pensei: ‘por que não disponibilizar para eles algumas peças que tenho guardadas, que são lindas e devem ser vistas?”, diz a cantora.

Vendas em etapas e acesso exclusivo

A comercialização será dividida em quatro levas. Na primeira etapa, quatro looks serão disponibilizados. Na segunda, oito peças. Já a terceira e a quarta levas contarão com sete figurinos cada. O link de acesso à loja será divulgado nos perfis oficiais da artista.

As compras poderão ser feitas exclusivamente com cartão de crédito Mercado Pago, com possibilidade de parcelamento.

Os figurinos dos “Ensaios da Anitta” são conhecidos pela criatividade e temática icônica. Cada look é usado apenas uma vez pela cantora, que não repete figurinos ao longo da turnê. Por isso, a venda também surge como uma forma de dar novo destaque a peças que marcaram apresentações específicas.