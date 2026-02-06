Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Figurinos usados por Anitta nos Ensaios serão vendidos por R$ 250 a partir desta sexta (6)

Ação inédita vai colocar à venda 26 looks usados pela cantora nas edições de 2024 e 2025 do projeto carnavalesco; veja como comprar

Hannah Franco
fonte

Anitta coloca à venda figurinos dos Ensaios por R$ 250; vendas começam sexta (6) (Foto: Fred Othero)

Os figurinos usados por Anitta nos tradicionais Ensaios de Carnaval vão ganhar um novo destino a partir desta sexta-feira (6). Pela primeira vez, peças originais utilizadas pela artista ao longo da turnê pré-carnavalesca serão colocadas à venda para o público, em uma iniciativa pensada para aproximar ainda mais os fãs do universo do espetáculo.

Ao todo, 26 figurinos usados nas edições de 2024 e 2025 do projeto estarão disponíveis para compra. Cada peça será vendida por R$ 250, valor que corresponde a cerca de 10% do preço original, segundo a própria cantora. Para garantir maior alcance entre os fãs, cada pessoa poderá adquirir apenas um único item.

VEJA MAIS

image Anitta revela que irá vender looks dos Ensaios por 10% do valor
Turnê de pré-Carnaval começou na capital paraense e traz o tema “Cosmos”, com figurinos inspirados no universo astrológico

image 'Vou votar em todos os fãs que não gostaram do meu look', brinca Anitta durante festa do BBB 26
A artista se referiu ao figurino usado no show do último sábado (10) em Belém

A venda será realizada por meio de uma parceria entre Anitta, o Mercado Livre e o Mercado Pago, banco digital do qual a artista é embaixadora. Os figurinos ficarão disponíveis na loja oficial da cantora dentro da plataforma de e-commerce, com acesso exclusivo para clientes que possuam cartão de crédito do Mercado Pago.

“Eu prometi e cumpri! Alguns dos meus looks mais icônicos de Carnaval poderão ser adquiridos pelos meus fãs! A ideia veio por eu observar a dedicação que eles têm ao criar figurinos lindos, e temáticos, para vir nos ‘Ensaios da Anitta’. E pensei: ‘por que não disponibilizar para eles algumas peças que tenho guardadas, que são lindas e devem ser vistas?”, diz a cantora.

Vendas em etapas e acesso exclusivo

A comercialização será dividida em quatro levas. Na primeira etapa, quatro looks serão disponibilizados. Na segunda, oito peças. Já a terceira e a quarta levas contarão com sete figurinos cada. O link de acesso à loja será divulgado nos perfis oficiais da artista.

As compras poderão ser feitas exclusivamente com cartão de crédito Mercado Pago, com possibilidade de parcelamento.

Os figurinos dos “Ensaios da Anitta” são conhecidos pela criatividade e temática icônica. Cada look é usado apenas uma vez pela cantora, que não repete figurinos ao longo da turnê. Por isso, a venda também surge como uma forma de dar novo destaque a peças que marcaram apresentações específicas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Anitta

Ensaios da Anitta
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA

Modelo brasileira Juliana Nalu é destaque em evento exclusivo no Catar

Top participou do momento ao lado de celebridades internacionais

06.02.26 9h54

MÚSICA

Arlindinho lança seu novo audiovisual 'Minha Vida é um Enredo'

Projeto, que reúne sambas-enredos das escolas de samba cariocas, será lançado em duas partes

06.02.26 8h52

MARCA

Joelma ultrapassa 600 milhões de visualizações no YouTube em carreira solo

Cantora também soma quase 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas

05.02.26 11h41

FIM DO ROMANCE?

Filho de Faustão vive novo romance com influenciadora, mas mantém fotos com paraense em seu perfil

João Silva parece não estar mais com Alexia Novelino após os recentes flagras dele com a influenciadora Aninha Nóbrega

05.02.26 9h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Quem Jonas colocou no VIP? Veja as escolhas do novo Líder do BBB 26

O brother levou a melhor na disputa pelo reinado da Casa nessa quinta-feira (5)

05.02.26 23h20

PRÉ-CARNAVAL

Délcio Luiz traz sucessos do pagode dos anos 90 para o Bloquinho do Pagode de Mesa em Belém

O evento reúne o grupo Nosso Tom com o convidado especial Délcio Luiz para uma tarde repleta de clássicos do samba e decoração temática de pré-carnaval

06.02.26 8h00

carnaval

Chico Bloco de Hollanda anima pré-carnaval em Belém com ritmos amazônicos e MPB

Grupo presta homenagem a Chico Buarque unindo MPB e ritmos amazônicos em apresentações nesta sexta (6) e domingo (8)

05.02.26 23h46

ENSAIOS DA ANITTA

Figurinos usados por Anitta nos Ensaios serão vendidos por R$ 250 a partir desta sexta (6)

Ação inédita vai colocar à venda 26 looks usados pela cantora nas edições de 2024 e 2025 do projeto carnavalesco; veja como comprar

06.02.26 9h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda