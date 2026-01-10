Capa Jornal Amazônia
Anitta revela que irá vender looks dos Ensaios por 10% do valor

Turnê de pré-Carnaval começou na capital paraense e traz o tema “Cosmos”, com figurinos inspirados no universo astrológico

Amanda Martins e Hannah Franco
fonte

Ensaios da Anitta em Belém (Wagner Santana / O Liberal)

A cantora Anitta revelou, durante a coletiva de imprensa realizada neste sábado (10), no Mangueirão, em Belém, que pretende vender os looks usados nos “Ensaios" por apenas 10% do valor original. Entre as peças está o figurino inspirado no signo de Áries, apresentado na capital paraense na estreia da temporada de shows.

image Look usado na abertura dos Ensaios homenageia o signo de Áries e integra o conceito visual do projeto (Hannah Franco / Especial O Liberal)

Segundo a artista, a ideia é tornar os figurinos mais acessíveis ao público. “Vai ser um preço super acessível, a galera vai ter que brigar”, afirmou Anitta, ao comentar sobre a venda das peças utilizadas ao longo da turnê de pré-Carnaval.

Belém foi  escolhida para abrir a agenda da turnê de Carnaval da cantora, que em 2026 traz o tema “Cosmos”. A proposta do projeto envolve referências astrológicas e elementos visuais inspirados no universo.

Para o show de estreia, Anitta decidiu homenagear o próprio signo. O figurino contou com um top baseado nos recortes do look da capa do single “Girl From Rio”, combinado a um biquíni ultra cavado, desta vez com fundo branco e detalhes em dourado. A composição incluiu ainda calça com fendas, botas e a inscrição “Garota de Áries” estampada no peito.

Cultura
.
