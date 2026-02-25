Nilson Chaves apresenta ‘Um Canto Amazônico’ em show intimista na Casa Namata

Em clima intimista, Nilson Chaves apresenta o show “Um Canto Amazônico”, reunindo músicas que dialogam com a natureza, as tradições e o cotidiano de quem mora no Norte do país, em uma celebração das sonoridades da maior floresta tropical e bacia hidrográfica do mundo. A apresentação será realizada no próximo sábado (28), às 21h, no espaço Casa Namata, localizado no bairro da Batista, em Belém. Os ingressos estão sendo vendidos pela plataforma Sympla.

Com mais de cinco décadas de carreira, o cantor e compositor sobe ao palco em formato voz e violão. O repertório reúne canções conhecidas do público e músicas lançadas recentemente nas plataformas digitais, compondo uma apresentação que propõe uma imersão sensorial nas histórias e paisagens da Amazônia, evocando rios, personagens e tradições.

“Esse show eu já venho fazendo há algum tempo. Comecei em 2025, e procuro montar para a apresentação um repertório que tem a ver com a nossa região, com as coisas da Amazônia, os escritores amazônicos que são meus parceiros, que têm a sua ‘voz’ musicada por mim para que a gente possa também ouvir um pouco dos companheiros que moram no Norte”, afirma o artista em entrevista ao Grupo Liberal.

Eternizado no cotidiano paraense

Segundo ele, a escolha de apresentar o espetáculo na Casa Namata dialoga diretamente com a proposta do show. “Só o título já permite estar mais ainda presente com esse show. Essa foi a decisão que tomei para fazer esse show a convite da proprietária”, explica.

Nilson destaca que a temática amazônica acompanha sua trajetória há décadas. O artista eternizou em sua voz as canções "Sabor Açaí", "Olho de Boto", "Olhando Belém'", "Não Vou Sair" e muitas outras.

“Essa temática eu faço há muitos e muitos anos, cantando a região amazônica, enfatizando a importância da Amazônia desde o Amapá até o Tocantins, com canções que têm a ver com a minha origem”, diz.

Em setembro de 2025, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) reconheceu a obra de Nilson Chaves como patrimônio cultural imaterial do Pará. Ao longo da carreira, o artista lançou mais de 20 discos e recebeu indicação ao Grammy Latino de 2000, com o álbum "Tempo Destino: 25 Anos Ao Vivo".

Despedida

A apresentação também integra a programação de encerramento das atividades do espaço cultural. O cantor relata ter recebido o convite com sentimentos mistos. “Eu recebi prazerosamente o convite, mas entristecido pelo encerramento do ciclo desse espaço. Acho que é um espaço muito importante, que nos faz viver um pouco esse momento da floresta, do rio, em um ambiente bonito, com uma gastronomia boa, uma beleza interna forte”, declara.

Lançamentos nas plataformas digitais

Nos últimos meses, Nilson Chaves tem presenteado o público com uma sequência de lançamentos inéditos nas redes sociais e plataformas de streaming. Em janeiro deste ano, o artista divulgou seis novas canções: “Caminhos e Descaminhos”, “Planeta Vida”, “Samba nas Cordas”, “Diamantina”, “O Nome do Amor” e “Segue o Barco 2”.

Desde 2025, o cantor também vem compartilhando as faixas do projeto musical “Amazônico Brasileiro”, que reúne 13 composições. Entre elas estão “Amazonicamente”, que retrata diferentes modos de vida na região, incluindo ribeirinhos, caboclos, indígenas e moradores urbanos; “Marajoara”, com letra baseada em poema de Ivanildo Pessoa sobre costumes regionais; e “Pô pô pô”, inspirada na navegação pelos rios amazônicos e construída a partir de uma expressão onomatopeica.

O artista explica que a estratégia de divulgar as músicas acompanha individualmente as transformações do mercado fonográfico. “Como hoje não temos mais o CD, nem o clipe, os DVDs são com validade pequena, não conseguimos alcançar voos maiores. O caminho tem sido a orientação de uma empresa que eu trabalho, que sugeriu esses lançamentos individuais”, disse. A distribuição das músicas está sendo feita pela Nikita Music

“Quando concluirmos os lançamentos individuais, vamos fazer um álbum para quem quiser. Essa é a ideia”, afirma, antecipando novidades.

Ele acrescenta que pretende manter o formato digital para apresentar novas composições. “É evidente que vamos continuar fazendo isso, dando um tempo, mantendo a ideia de lançar nas plataformas canções novas, para conhecer o que o artista está fazendo nesse momento. Eu acho que é uma oportunidade boa”, avalia.

Nilson também comenta os desafios de divulgação para artistas que atuam fora do circuito comercial predominante. “É uma escolha única, porque não tem outro caminho para a gente poder mostrar músicas hoje novas, na linha de música que eu faço, já que as grandes rádios não têm interesse nenhum em tocar essa música, a não ser a música que eles acham que rende dinheiro, e a nossa rende conteúdo, é diferente”, declara.

No palco, ele adianta que o público poderá ouvir parte dessas novidades. “Claro, em shows eu canto algumas canções. Nesse show, por exemplo, eu vou cantar algumas das canções lançadas, não todas, mas algumas. O repertório dos shows, especificamente, também tem essa mistura das músicas conhecidas com as músicas novas, as novidades musicais”, disse.

SERVIÇO:

Nilson Chaves apresenta "Um Canto Amazônico"

Dia: sábado, 28 de fevereiro;

Local: Casa Namata - Av. Conselheiro Furtado, 287 - Batista Campos, Belém;

Horário: às 21h;

Informações: (91) 98510-5190.