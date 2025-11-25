Vital Lima e Nilson Chaves apresentam ‘Certas Canções’ em Belém

Um encontro especial entre duas referências da música paraense acontece em Belém nesta quarta-feira (26). O espetáculo “Certas Canções”, novo projeto de Vital Lima e Nilson Chaves, será apresentado no Teatro Margarida Schivasappa, às 20h, com segunda sessão na quinta-feira (27), no mesmo horário. A proposta é despertar lembranças, sensações e imagens afetivas construídas ao longo dos anos, já que as obras dos dois compositores atravessaram gerações e fazem parte da memória coletiva dos paraenses. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$ 80.

Na intenção de revisitar canções especiais — próprias e de outros compositores — que ocupam lugares distintos em suas trajetórias, o projeto marca um novo momento para ambos. “Nós estávamos conversando há alguns meses e já queríamos preparar algo juntos. Como novidade, para dar um gosto a mais no show, escolhemos cantar algumas canções importantes da nossa trajetória, desde clássicos da música brasileira até composições que marcaram momentos decisivos das nossas vidas”, relatou o cantor e compositor Nilson Chaves.

Repertório afetivo guiou construção do espetáculo

A apresentação propõe uma viagem sensível pelo repertório emocional dos artistas, convidando o público a entrar em contato com melodias que atravessaram décadas, fases diferentes da vida e que permanecem vivas no imaginário de quem as escuta. Em entrevista ao Grupo Liberal, Vital Lima comentou suas expectativas: “Será maravilhoso se conseguirmos que as pessoas também viajem nas próprias lembranças, naquelas memórias pessoais que as canções venham a despertar. Espero que todos possam sair contentes com a experiência”.

Sobre a parceria com Nilson Chaves, Vital destaca a profundidade e a longevidade dessa relação artística e pessoal. “O Nilson é um amigo presente na minha vida desde a adolescência e, com a música, já fizemos trabalhos marcantes. Sempre que surge a oportunidade de nos reencontrarmos no palco, é uma alegria imensa. O ‘Certas Canções’ deve manter essa escrita. O projeto nasceu quando conversávamos sobre esse outro papel das canções, de nos remeterem a momentos da vida, e percebemos que isso poderia render um material muito rico para um show”.

Escolha das músicas priorizou laços afetivos dos artistas

A curadoria do repertório também exigiu cuidado. “A busca foi sempre por canções que tivessem algum laço forte com nossos caminhos. Como havia um emaranhado de músicas nossas misturadas a composições de outros autores, procuramos estabelecer uma ordem, sempre considerando o tempo que um espetáculo costuma ter”, explicou Vital. Nilson complementou dizendo que a seleção foi feita para contar histórias, respeitando a dinâmica do palco. “A gente foi juntando canções antigas com músicas mais recentes. A ideia é misturar os meus clássicos com os clássicos do Vital, além de outras músicas importantes, como ‘Luz do Sol’, de Caetano Veloso. Claro que tivemos que reduzir para o show não ficar muito longo, mas selecionamos as mais marcantes das nossas trajetórias”.

Trajetória de Nilson Chaves e Vital Lima

Indicado ao Grammy em 2000 e vencedor do Prêmio Sharp em 1994, Nilson Chaves lançou 30 álbuns ao longo da carreira, alguns deles com forte repercussão no mercado europeu, como o disco Amazônia Brasileira, parceria com Sebastião Tapajós que figurou entre os cinco melhores álbuns lançados na Europa em 1997. Reconhecido nacional e internacionalmente, mantém intensa produção musical, como em Segue o Barco, além de novos singles e parcerias com artistas de várias regiões do país — especialmente do interior do Pará — preservando a ligação com a paisagem amazônica e com cenas do cotidiano que inspiram sua obra.

Vital Lima iniciou sua trajetória no 1º Festival de Música e Poesia Universitária, em 1974, quando a também estreante Fafá de Belém defendeu uma de suas composições. Desde então, teve músicas gravadas por artistas como Lucinha Lins, Simone, Elizeth Cardoso, Zé Renato e padre Fábio de Melo. Patrícia Bastos e Ninah Jo participam do seu último disco ao lado de Leila Pinheiro e do próprio Nilson Chaves — parceiro também nos álbuns Interiores (1986) e Waldemar (1994), dedicado à obra de Waldemar Henrique, e no DVD Sina de Ciganos (2011).

Apresentações em Belém e Bragança

O espetáculo “Certas Canções” estreia nesta quarta (26), às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, no bairro Batista Campos. Mais do que um show, a apresentação busca oferecer ao público uma experiência sensorial, promovendo o reencontro com emoções guardadas e com a força afetiva que a música carrega. No domingo (30), os artistas seguem para Bragança, no nordeste do Pará, onde apresentam o espetáculo no Teatro Liceu da Música.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)