Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Vital Lima e Nilson Chaves apresentam ‘Certas Canções’ em Belém

Projeto reúne obras marcantes dos dois artistas paraenses em duas apresentações no Teatro Margarida Schivasappa, nesta quarta (26) e quinta (27)

Gustavo Vilhena*
fonte

A apresentação se Nilson Chaves e Vital Lima propõe uma viagem sensível pelo repertório emocional dos artistas. (Divulgação)

Um encontro especial entre duas referências da música paraense acontece em Belém nesta quarta-feira (26). O espetáculo “Certas Canções”, novo projeto de Vital Lima e Nilson Chaves, será apresentado no Teatro Margarida Schivasappa, às 20h, com segunda sessão na quinta-feira (27), no mesmo horário. A proposta é despertar lembranças, sensações e imagens afetivas construídas ao longo dos anos, já que as obras dos dois compositores atravessaram gerações e fazem parte da memória coletiva dos paraenses. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$ 80.

Na intenção de revisitar canções especiais — próprias e de outros compositores — que ocupam lugares distintos em suas trajetórias, o projeto marca um novo momento para ambos. “Nós estávamos conversando há alguns meses e já queríamos preparar algo juntos. Como novidade, para dar um gosto a mais no show, escolhemos cantar algumas canções importantes da nossa trajetória, desde clássicos da música brasileira até composições que marcaram momentos decisivos das nossas vidas”, relatou o cantor e compositor Nilson Chaves.

VEJA MAIS

image Nilson Chaves entra na reta final do lançamento de série de sete músicas
Projeto em homenagem à Amazônia, terá mais uma canção disponibilizada para o público

image Nilson Chaves e Vital Lima apresentam o show 'Certas Canções' em Belém
Lembranças e emoções compartilhadas marcam momento musical dos cantores

Repertório afetivo guiou construção do espetáculo

A apresentação propõe uma viagem sensível pelo repertório emocional dos artistas, convidando o público a entrar em contato com melodias que atravessaram décadas, fases diferentes da vida e que permanecem vivas no imaginário de quem as escuta. Em entrevista ao Grupo Liberal, Vital Lima comentou suas expectativas: “Será maravilhoso se conseguirmos que as pessoas também viajem nas próprias lembranças, naquelas memórias pessoais que as canções venham a despertar. Espero que todos possam sair contentes com a experiência”.

Sobre a parceria com Nilson Chaves, Vital destaca a profundidade e a longevidade dessa relação artística e pessoal. “O Nilson é um amigo presente na minha vida desde a adolescência e, com a música, já fizemos trabalhos marcantes. Sempre que surge a oportunidade de nos reencontrarmos no palco, é uma alegria imensa. O ‘Certas Canções’ deve manter essa escrita. O projeto nasceu quando conversávamos sobre esse outro papel das canções, de nos remeterem a momentos da vida, e percebemos que isso poderia render um material muito rico para um show”.

Escolha das músicas priorizou laços afetivos dos artistas

A curadoria do repertório também exigiu cuidado. “A busca foi sempre por canções que tivessem algum laço forte com nossos caminhos. Como havia um emaranhado de músicas nossas misturadas a composições de outros autores, procuramos estabelecer uma ordem, sempre considerando o tempo que um espetáculo costuma ter”, explicou Vital. Nilson complementou dizendo que a seleção foi feita para contar histórias, respeitando a dinâmica do palco. “A gente foi juntando canções antigas com músicas mais recentes. A ideia é misturar os meus clássicos com os clássicos do Vital, além de outras músicas importantes, como ‘Luz do Sol’, de Caetano Veloso. Claro que tivemos que reduzir para o show não ficar muito longo, mas selecionamos as mais marcantes das nossas trajetórias”.

Trajetória de Nilson Chaves e Vital Lima

Indicado ao Grammy em 2000 e vencedor do Prêmio Sharp em 1994, Nilson Chaves lançou 30 álbuns ao longo da carreira, alguns deles com forte repercussão no mercado europeu, como o disco Amazônia Brasileira, parceria com Sebastião Tapajós que figurou entre os cinco melhores álbuns lançados na Europa em 1997. Reconhecido nacional e internacionalmente, mantém intensa produção musical, como em Segue o Barco, além de novos singles e parcerias com artistas de várias regiões do país — especialmente do interior do Pará — preservando a ligação com a paisagem amazônica e com cenas do cotidiano que inspiram sua obra.

Vital Lima iniciou sua trajetória no 1º Festival de Música e Poesia Universitária, em 1974, quando a também estreante Fafá de Belém defendeu uma de suas composições. Desde então, teve músicas gravadas por artistas como Lucinha Lins, Simone, Elizeth Cardoso, Zé Renato e padre Fábio de Melo. Patrícia Bastos e Ninah Jo participam do seu último disco ao lado de Leila Pinheiro e do próprio Nilson Chaves — parceiro também nos álbuns Interiores (1986) e Waldemar (1994), dedicado à obra de Waldemar Henrique, e no DVD Sina de Ciganos (2011).

Apresentações em Belém e Bragança

O espetáculo “Certas Canções” estreia nesta quarta (26), às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, no bairro Batista Campos. Mais do que um show, a apresentação busca oferecer ao público uma experiência sensorial, promovendo o reencontro com emoções guardadas e com a força afetiva que a música carrega. No domingo (30), os artistas seguem para Bragança, no nordeste do Pará, onde apresentam o espetáculo no Teatro Liceu da Música.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Vital Lima

Nilson Chaves

certas canções

música popular paraense

belém

Teatro Margarida Schivasappa

Bragança
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LEGADO DA COP 30

Funcionários dançam música de Joelma em navio da COP 30 após saída de Belém

Ao longo da permanência dos transatlânticos na capital da COP 30, diversos turistas puderam viver a cultura e gastronomia da capital paraense

27.11.25 15h31

peça

Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello apresentam ‘Casa, comida e alma lavada’ em Belém

Comédia teatral sobre as dores e delícias do casamento será apresentada de 28 a 30 de novembro no Teatro do Sesi

27.11.25 15h12

CULTURA

Carabao anima o Réveillon 2026 e comanda o 'Liberô Carabao' na programação diária da Liberal FM

Programa diário antecipa clima de festa com seleção musical inspirada na noite de Belém

27.11.25 13h50

EU VOU TOMAR UM TACACÁ!

Joelma integra programação do Festival LED, que retorna a Belém em dezembro

Evento gratuito reúne especialistas, artistas e lideranças para discutir inovação e educação

27.11.25 11h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Ministério Público pede prisão de influenciadora por fraude milionária; saiba quem é

A instituição alega que Chiara Ferragni desviou cerca de R$ 13,7 milhões de campanhas beneficentes

27.11.25 9h10

FAMOSOS

Após suposto apoio a Bolsonaro, Maria Gadú detona Luiza Possi: 'o tempo que namoramos foi um erro'

Em 2016, Luiza lembrou em entrevista sobre boatos de um relacionmamento com Maria

27.11.25 8h05

punição espiritual

Assassino de Daniella Perez, Guilherme de Pádua descreve umbral em carta psicografada

Mensagem descreve suposto relato do ator sobre culpa e sofrimento após o crime contra Daniella Perez

26.11.25 17h15

FAMOSOS

Kayky Brito sofre novo acidente, se machuca e desabafa nas redes sociais

Ator publicou foto com curativos e tranquilizou fãs após cair de bicicleta

27.11.25 9h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda