O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Anitters' apostam em prata, brilho e signos para os Ensaios da Anitta em Belém

Fãs capricharam nos looks com a proposta "Cosmos", tema do show em 2026

Hannah Franco
fonte

Looks de fãs para Ensaios da Anitta em Belém (Hannah Franco / O Liberal)

Os looks usados pelo público nos Ensaios da Anitta já se tornaram uma atração à parte dos eventos, e em Belém não foi diferente. Para o primeiro show da turnê de pré-Carnaval na Região Norte, os fãs paraenses capricharam nas produções e apostaram em muito brilho, prata e referências aos signos do zodíaco. Veja a seguir!

Os Anitters se organizam com meses de antecedência para planejar os figurinos, que seguem o tema escolhido por Anitta a cada edição. Em 2026, o conceito é “Cosmos”, inspirando looks com elementos espaciais, astrológicos e metálicos. A própria Anitta entrou no clima ao escolher um look dourado inspirado no signo de Áries para abrir os Ensaios em Belém.

Looks dos fãs para Ensaios da Anitta em Belém

Palavras-chave

cultura

ensaios da aniita

anitta em Belém
