'Anitters' apostam em prata, brilho e signos para os Ensaios da Anitta em Belém
Fãs capricharam nos looks com a proposta "Cosmos", tema do show em 2026
Os looks usados pelo público nos Ensaios da Anitta já se tornaram uma atração à parte dos eventos, e em Belém não foi diferente. Para o primeiro show da turnê de pré-Carnaval na Região Norte, os fãs paraenses capricharam nas produções e apostaram em muito brilho, prata e referências aos signos do zodíaco. Veja a seguir!
Os Anitters se organizam com meses de antecedência para planejar os figurinos, que seguem o tema escolhido por Anitta a cada edição. Em 2026, o conceito é “Cosmos”, inspirando looks com elementos espaciais, astrológicos e metálicos. A própria Anitta entrou no clima ao escolher um look dourado inspirado no signo de Áries para abrir os Ensaios em Belém.
