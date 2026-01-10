A cantora Anitta iniciou os Ensaios da Anitta neste sábado (10), no Estádio do Mangueirão, em Belém, com a canção “Avisa Lá”, hit lançado em 2022 com Lexa e Pocah. A música abriu o show de pré-Carnaval, marcando o início da apresentação que reuniu o público na capital paraense e deu largada a temporada 2026 do projeto. Segundo a artista, serão mais de quatro horas de show. Viviane Batidão foi confirmada como uma das convidadas para a noite de hoje.

Assista um trecho da apresentação:

Neste ano, as apresentações trazem como o tema “Cosmos”. A proposta do projeto envolve referências astrológicas e elementos visuais inspirados no universo.

Anitta dá início aos Ensaios em Belém com 'Avisa Lá', no Mangueirão; vídeo (Hannah Franco / Especial O Liberal) (Hannah Franco / Especial O Liberal)

Para o show de estreia em Belém, Anitta decidiu homenagear o próprio signo, Áries. O figurino contou com um top baseado nos recortes do look da capa do single “Girl From Rio”, combinado a um biquíni ultra cavado, desta vez com fundo branco e detalhes em dourado. A composição incluiu ainda calça com fendas, botas e a inscrição “Garota de Áries” estampada no peito.

Look usado na abertura dos Ensaios homenageia o signo de Áries e integra o conceito visual do projeto (Hannah Franco / Especial O Liberal)